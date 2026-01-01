WeFund4U and Wonderful both offer donation platforms, but they charge fees that reduce what reaches your cause. Zeffy gives you donation forms, event ticketing, and donor management with zero fees — so every dollar stays with your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
We Fund4U VS Wonderful.org
💯
WeFund4U and Wonderful.org take platform cuts from every donation. Zeffy charges zero fees, so your entire fundraising effort goes toward your mission.
🧰
WeFund4U and Wonderful.org offer basic donation processing. Zeffy includes auctions, raffles, ticketing, memberships, and peer-to-peer campaigns in one platform.
🤝
WeFund4U and Wonderful.org limit support to business hours and paid tiers. Zeffy provides unlimited email and phone support to help you succeed.
WeFund4U takes 5% plus card fees from every donation, meaning a $1,000 donation becomes $920 for your cause. With Zeffy, that same $1,000 stays $1,000. Donors can leave voluntary contributions, but your fundraising dollars go directly to your mission.
Wonderful.org only handles basic donations and charges processing fees. Zeffy gives you everything free: donations, event ticketing, auctions, peer-to-peer campaigns, donor management, and email tools. One platform, zero fees, complete fundraising solution.
WeFund4U takes 5% plus card fees from every donation, while Zeffy is completely free. Your donors can leave voluntary contributions, but 100% of donations reach your cause. Plus, you get full donor management tools, not just basic tracking.
While Wonderful.org limits support by subscription tier and restricts phone help to premium users, Zeffy provides unlimited support to all nonprofits at no cost. You also get comprehensive fundraising tools beyond just donations.
Unlike platforms that charge fees or limit features by plan, Zeffy gives you everything free: donation processing, event ticketing, peer-to-peer campaigns, auctions, and donor management. No hidden costs, no subscription tiers.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
