WeFund4U focuses on large teams and groups, while iDonate serves nonprofits of all sizes with mobile-first donation tools. Zeffy gives you everything you need to collect donations, manage donors, and run events — all with zero fees so you keep 100% of every donation for your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
We Fund4U VS i Donate
💰
WeFund4U charges 5% plus card fees, and iDonate adds processing costs that eat into every donation. Zeffy charges zero fees so every dollar goes to your mission.
🧰
WeFund4U lacks auctions, ticketing, and email tools. iDonate missing raffles, stores, and memberships. Zeffy includes everything in one platform.
🎧
WeFund4U and iDonate restrict support to business hours with slow response times. Zeffy offers unlimited email and chat support whenever you need help.
Zeffy is 100% free for nonprofits - no platform fees, no monthly costs, no hidden charges. WeFund4U takes 5% plus card fees from every donation, while iDonate charges processing fees that reduce your fundraising revenue. With Zeffy, every dollar donated goes directly to your cause.
Zeffy provides unlimited support to all nonprofits at no cost. WeFund4U limits support to business hours with 24-48 hour response times, while iDonate restricts priority support to higher-paying plans. Our team is here to help you succeed without charging extra for assistance.
Yes, Zeffy offers a complete fundraising toolkit including event ticketing, online stores, auctions, raffles, memberships, and peer-to-peer campaigns - all at zero cost. WeFund4U and iDonate lack many of these features or require separate paid tools to accomplish the same goals.
Zeffy is completely free for nonprofits - no monthly fees, no platform cuts, no hidden costs. WeFund4U takes 5% plus card fees from every donation, while iDonate charges $99 monthly plus 4% processing fees. These costs quickly add up and reduce your impact.
Zeffy includes everything you need in one platform: auctions, raffles, event ticketing, online stores, memberships, and donor management - all free. WeFund4U and iDonate lack most of these features, forcing you to pay for multiple separate tools to run your fundraising.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
