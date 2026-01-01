Virtuous VS Zoho CRM

Zoho CRM

Donor Management CRM Features
Easy Donor Database Donation History & Notes per Donor Donor Tags / Segments
Built-in Donation Tracking (No Integrations Needed) Emailing to Donors (Receipts, Thank yous, Newsletters) Smart Filters (Search by Donation, Campaign, Date...)
Export Donor Data Anytime Offline Donations Tracking Pre-filled donation forms

Pricing
N/A
No pricing information available
$20/user/month
add-on costs
Processing fees
2.9% + $0.30
per transaction for Visa, Mastercard, Discover; 3.5% + $0.30 for Amex; 1% + $0.50 for ACH (USA only); 1% international surcharge; 0.6% corporate card surcharge
N/A
No pricing information available
Platform fees
0.7%
per transaction (Virtuous Giving app fee)
$0
No platform fees. No long-term contracts, no renewal costs or additional annual charges.
Monthly fees
$199/month
Starting price for Standard plan with annual billing; higher-priced Pro and Enterprise plans available
$105/user/month
Flexible User Pricing billed per user monthly or annually, and All Employee Pricing billed per employee
Value for money
4.4
4.3

Features
4.4/5
Powerful donor management, but steep learning curve and complex setup for smaller teams.
4.3/5
Flexible CRM that needs add-ons for nonprofits; manual workarounds required for fundraising.
Donations
Virtuous offers donor management with gift processing, recurring donations, and donor segmentation tools designed for mid-to-large nonprofits with complex fundraising needs.
Basic donation tracking through custom fields and workflows, but no built-in donation forms or payment processing for nonprofits.
Ticketing
Virtuous does not offer dedicated event ticketing functionality as part of their donor management platform. No event ticketing system. You'd need third-party tools and manual processes to track attendees and ticket sales.
Peer-to-Peer Fundraising
Virtuous offers peer-to-peer fundraising tools with campaign management and supporter engagement features for larger fundraising operations. No peer-to-peer fundraising tools. You'd rely on basic contact management to track fundraiser relationships manually.
Auctions
Virtuous does not provide auction management or bidding functionality as part of their donor management platform. Zoho CRM doesn't offer auction functionality. You'd need separate auction software and manual data entry to track bidders and donations.
Raffles
Virtuous does not provide raffle management tools or functionality within their donor management system. No raffle functionality. You'd need separate tools and manual data entry to manage ticket sales and winner selection.
Online store
Virtuous does not include e-commerce or online store capabilities for nonprofits to sell merchandise or products. No built-in ecommerce for nonprofits. You'd need third-party integrations and manual processes to track merchandise sales.
Memberships
Virtuous offers basic membership tracking through donor records, but lacks dedicated membership management features like automated renewals or member-specific communications. Zoho CRM lacks built-in membership management features. You'd need to create custom fields and workflows to track member status, renewals, and benefits manually.
Donor Management/CRM Comprehensive donor database with gift tracking, donor journeys, and relationship mapping. Strong reporting features but complex setup requires significant time investment. Strong contact management and custom fields for donor data. Includes donation tracking, but lacks nonprofit-specific features like gift acknowledgments and donor stewardship tools.
Emails & Newsletter Built-in email marketing with donor segmentation and automated campaigns. Includes templates and basic analytics, but limited customization options for smaller nonprofits. Basic email campaigns available through Zoho Campaigns integration. Limited nonprofit-specific templates and requires separate subscription for advanced email features.
Payment Processing Processes donations with standard transaction fees (2.9% + $0.30). Supports recurring gifts and pledge management, but charges additional fees for payment processing.
Processes donations with standard transaction fees (2.9% + $0.30). Supports recurring gifts and pledge management, but charges additional fees for payment processing.

Payment methods
Credit cards through third-party integrations only
No payment processing - contact management only
Credit Card Payments
Limited support - Available through third-party integrations only, not built-in processing
Not supported - Zoho CRM is a contact management system without built-in payment capabilities
Apple Pay & Google Pay
Not supported - Digital wallet payments not available in their platform
Not supported - Zoho CRM doesn't include payment processing features
ACH / Bank Transfers
Not supported - Virtuous focuses on donor management and CRM, not payment processing
Not supported - Zoho CRM focuses on contact management, not payment processing
Tap to Pay App
Not supported - No mobile payment app for in-person transactions
Not supported - Zoho CRM is designed for donor relationships, not payment collection

Customer Support
4.4/5
4.3/5 Unlimited Support
Virtuous offers tiered support based on plan level, not unlimited
Zoho CRM offers tiered support based on plan level, not unlimited
Phone Support / Office Hours Virtuous provides phone support during standard business hours
Zoho CRM provides phone support during standard business hours
Webinars Virtuous offers regular training webinars and educational sessions for users
Zoho CRM offers regular product training webinars and educational sessions
Help Center
Virtuous maintains a comprehensive help center with articles and guides Zoho CRM maintains a comprehensive help center with articles and guides
Email
Virtuous provides live chat support during business hours Zoho CRM provides live chat support during business hours
Nonprofit-Focused Support Team
Built for nonprofits with live chat, phone support, and training webinars — support level varies by plan
General business platform with tiered support access — phone and chat help depends on your plan level