Veracross serves private schools with development office tools, while Zoho CRM offers nonprofit donor management across sectors. Both charge fees that reduce your fundraising impact. Zeffy gives you donor management, online giving, event ticketing, and email tools with zero fees — so every dollar raised stays with your school or nonprofit mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Veracross VS Zoho CRM
💸
Veracross charges monthly fees plus transaction costs, and Zoho CRM costs $20 per user monthly. Zeffy charges zero fees, so every dollar donated goes directly to your mission.
🧰
Veracross lacks donation processing and Zoho CRM needs third-party integrations for fundraising. Zeffy includes donation forms, event ticketing, and peer-to-peer campaigns in one platform.
💬
Veracross and Zoho CRM offer phone support only during business hours. Zeffy provides unlimited email support and live chat whenever you need help with donor stewardship.
Zeffy is built specifically for nonprofits, offering complete fundraising tools with zero platform fees. Unlike Veracross (designed for schools) or Zoho CRM (requiring costly add-ons), Zeffy includes donation forms, event ticketing, and payment processing in one platform.
Zeffy charges zero platform fees - donors simply have the option to leave a voluntary contribution. Veracross charges monthly fees plus card fees per gift, while Zoho CRM costs $20/user/month plus expensive add-ons for basic nonprofit features.
Yes. Zeffy includes built-in auction, raffle, and ticketing tools designed for nonprofits. Veracross and Zoho CRM lack these fundraising features entirely, forcing you to use separate platforms and manually sync donor data between systems.
Zeffy combines donor management with complete fundraising tools at zero platform fees. While Veracross focuses on schools and Zoho CRM requires expensive add-ons, Zeffy gives you donor tracking, donation forms, and payment processing in one nonprofit-focused platform.
Small nonprofits need more than just donor data - they need fundraising tools that work together. Zeffy includes everything from donation forms to event ticketing without monthly fees, while Veracross and Zoho CRM charge extra for basic features nonprofits actually use.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
