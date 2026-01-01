Veracross VS Zoho CRM

Zoho CRM

Donor Management CRM Features
Easy Donor Database
Information not available Donation History & Notes per Donor
Information not available Donor Tags / Segments
Information not available Built-in Donation Tracking (No Integrations Needed)
Information not available
Information not available Emailing to Donors (Receipts, Thank yous, Newsletters)
Information not available Smart Filters (Search by Donation, Campaign, Date...)
Information not available
Export Donor Data Anytime
Information not available Offline Donations Tracking
Information not available Pre-filled donation forms
Information not available
Information not available

Pricing
N/A
Monthly fees plus card fees per gift
$20/user/month
$20/user/month plus add-on costs
Processing fees
2.85% plus 30 cents
Per credit card transaction; ACH payments are free.
N/A
No pricing information available
Platform fees
$55
Contract fee for 10 payment plans; other options include lower or $0 fees.
$55
No platform fees, contracts, renewal costs, or additional annual charges.
Monthly fees
N/A
No pricing information available
$105/user/month
Flexible User Pricing plan; pricing varies by plan.
Value for money
N/A
4.3

Features
3.9/5
Strong donor database, but steep learning curve for small teams
4.3/5
Sales-focused CRM, requires customization for nonprofit needs
Donations
Veracross tracks donor information and gift history but lacks built-in donation processing tools
Basic donation tracking through custom fields and workflows, but no built-in donation forms or payment processing for nonprofits.
Ticketing
No event ticketing capabilities - focuses on donor data management rather than event sales
No event ticketing features. Requires integration with external ticketing platforms and manual data synchronization.
Peer-to-Peer Fundraising
No peer-to-peer fundraising tools - focuses on direct donor relationships only
No peer-to-peer fundraising capabilities. Would require extensive customization and third-party tools to create campaigns.
Auctions
No auction management capabilities - designed for donor data, not fundraising events
Zoho CRM doesn't offer auction functionality. You'd need separate auction software and manual data entry to track bidders.
Raffles
No raffle management features - primarily designed for donor relationship tracking
Zoho CRM lacks raffle functionality. You'd need separate raffle software and manual processes to import participant data.
Online store
No e-commerce or online store functionality - limited to donor database management
No built-in ecommerce functionality. Requires third-party integrations and manual processes to connect sales data.
Memberships
Veracross offers basic membership tracking through their CRM system, but it's designed more for schools than nonprofits. Limited customization for membership tiers and renewal processes.
Zoho CRM offers basic contact segmentation but lacks nonprofit-specific membership tools like renewal tracking, member benefits management, or automated membership communications.
Donor Management/CRM
Strong database management with detailed contact records and relationship tracking. Good reporting capabilities but interface can be complex for small nonprofit teams to navigate daily.
Zoho CRM provides robust contact management and pipeline tracking, but it's built for sales processes rather than donor relationships, gift tracking, or nonprofit reporting needs.
Emails & Newsletter
Basic email functionality available through integrations. Limited email templates and automation features. Requires additional tools for comprehensive email marketing campaigns.
Zoho CRM includes email marketing features with templates and automation, but it's designed for sales teams rather than nonprofit communications and donor stewardship.
Payment Processing
Veracross integrates with third-party payment processors but charges additional transaction fees on top of processor fees. No built-in payment processing capabilities.
Veracross integrates with third-party payment processors but charges additional transaction fees on top of processor fees. No built-in payment processing capabilities.

Payment methods
No payment processing - requires third-party tools
No payment processing - contact management only
Credit Card Payments
Not supported - Veracross is a school management platform, not a payment processor
Not supported - Zoho CRM is a contact management system without built-in payment capabilities
Apple Pay & Google Pay
Not supported - Veracross is a school management platform, not a payment processor
Not supported - Zoho CRM doesn't include payment processing features
ACH / Bank Transfers
Not supported - Veracross is a school management platform, not a payment processor
Not supported - Zoho CRM focuses on contact management, not payment processing
Tap to Pay App
Not supported - Veracross is a school management platform, not a payment processor
Not supported - Zoho CRM is designed for donor relationships, not payment collection

Customer Support
3.9/5
4.3/5 Unlimited Support
Veracross charges extra fees for premium support beyond basic tier
Zoho CRM offers tiered support based on plan level, not unlimited
Phone Support / Office Hours
Veracross offers phone support during standard business hours
Zoho CRM provides phone support during standard business hours
Webinars Veracross offers limited training webinars for school administrators
Zoho CRM offers regular training webinars and product education sessions
Help Center
Veracross has a basic help center with documentation and FAQs
Zoho CRM maintains a comprehensive help center with articles and guides
Email
Veracross provides live chat support during business hours only Zoho CRM provides live chat support during business hours
Nonprofit-Focused Support Team
Built for schools, not nonprofits — premium support requires additional fees beyond basic plan Business-focused support with plan-based access — higher tiers get priority help and features