Veracross and Virtuous both offer donor management for schools, but they charge fees that reduce your fundraising impact. Zeffy gives you donor management, online giving, event ticketing, and campaign tools — all with zero fees so your school keeps 100% of every donation for students and programs.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Veracross VS Virtuous
💸
Veracross and Virtuous charge monthly fees plus card processing costs. Zeffy charges zero fees, so every dollar donated goes directly to your mission.
🧰
Veracross lacks auction and raffle tools, while Virtuous requires separate software for events. Zeffy includes donations, events, raffles, and ticketing built-in.
🚀
Veracross serves schools primarily, and Virtuous requires technical training. Zeffy works for any nonprofit and takes minutes to set up your first campaign.
Zeffy is built specifically for nonprofits and charges zero fees on donations. Unlike Veracross (designed for schools) or Virtuous (2.9% + $0.30 per transaction), you keep 100% of every gift. Plus, donors can leave a voluntary contribution to support our platform.
While Veracross and Virtuous charge monthly fees plus processing fees on every donation, Zeffy is completely free. No monthly subscriptions, no transaction fees, no hidden costs. Your donors simply have the option to leave a voluntary tip.
Yes. Zeffy offers donations, events, raffles, auctions, memberships, and online stores in one platform. Veracross lacks most fundraising tools, while Virtuous requires expensive add-ons. Everything you need is included at zero cost.
Zeffy gives you complete donor management without the monthly fees or transaction costs. While Veracross is built for schools and Virtuous charges 2.9% + $0.30 per gift, Zeffy tracks all your donor data for free. Donors can leave a voluntary contribution to support our platform.
Unlike donor management platforms that charge monthly subscriptions plus processing fees, Zeffy offers everything for free. You get donor tracking, gift processing, and relationship management without losing money on fees. Your budget stays focused on your mission, not software costs.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
