Veracross serves private schools with student information systems plus development tools, while eTapestry focuses on nonprofit fundraising. Zeffy gives schools everything they need for donor management, event ticketing, and online giving — all with zero fees so every dollar raised stays with your school.
Veracross VS E Tapestry
Veracross charges monthly fees plus card processing costs, while eTapestry adds $600 annually on top of transaction fees. Zeffy charges zero fees.
Veracross lacks auction and raffle tools, while eTapestry requires third-party integrations. Zeffy includes everything in one platform.
Veracross charges extra for premium support, while eTapestry limits help by plan level. Zeffy provides unlimited support to everyone.
Zeffy offers 100% free donor management with zero platform fees, while Veracross charges monthly fees plus card fees and eTapestry costs $99+ monthly plus transaction fees. You keep every dollar donated instead of losing money to software costs.
Unlike Veracross and eTapestry that charge transaction fees on every donation, Zeffy processes all payments at zero cost. Donors can optionally leave a voluntary contribution to support our platform, but your organization pays nothing.
Zeffy includes donor tracking, automated receipts, campaign management, and detailed reporting at no cost. Veracross and eTapestry charge monthly fees for basic features, plus extra costs for advanced donor management tools.
Zeffy gives you complete donor management at zero cost. While Veracross charges monthly fees plus card fees and eTapestry costs $99+ monthly plus transaction fees, you get donor tracking, automated receipts, and detailed reporting for free.
Yes. Zeffy includes donor database management, automated thank-you emails, donation tracking, and campaign reporting without any monthly fees. Donors can leave a voluntary contribution to support our platform, but your nonprofit pays nothing.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
