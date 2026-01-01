Vanco and Wonderful.org both help nonprofits collect donations online, but Vanco charges processing fees that reduce what reaches your mission. Zeffy covers all fees — no platform fees, no processing fees, no hidden costs — so you keep 100% of every donation while getting donation forms, donor management, and fundraising tools designed for small nonprofit teams.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Vanco VS Wonderful.org
💯
Vanco charges 2.9% + fees and Wonderful.org takes processing fees on every donation. Zeffy charges zero fees, so every dollar goes directly to your mission.
🧰
Vanco lacks auctions and raffles while Wonderful.org doesn't offer ticketing or stores. Zeffy includes donations, events, memberships, and sales tools.
🤝
Vanco limits support by plan tier and Wonderful.org offers basic assistance. Zeffy provides unlimited email and phone support for all users.
Zeffy charges zero fees on all donations, so 100% goes to your cause. Vanco takes 2.9% plus additional fees from every gift. Plus, Zeffy offers auctions, raffles, and ticketing all in one platform.
Both platforms offer fee-free donations, but Zeffy goes beyond just donations. You get event ticketing, online stores, membership management, and peer-to-peer fundraising all without fees.
Zeffy charges zero fees on donations, so 100% goes to your cause. Vanco charges 2.9% plus additional fees on every gift, which adds up quickly and takes money away from your mission.
Zeffy offers unlimited support via email, chat, and phone during business hours for all users. Wonderful.org limits support hours and response times based on your subscription tier.
Yes, Zeffy is an all-in-one platform offering auctions, raffles, ticketing, memberships, and online stores with zero fees. Vanco and Wonderful.org focus mainly on donations only.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
