Vanco and iDonate both offer donation processing, but they charge fees that reduce what reaches your mission. Zeffy provides the same donation tools — online giving, recurring donations, and donor management — with zero fees so you keep 100% of every donation.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Vanco VS i Donate
Vanco and iDonate charge 2.9% + fees on every donation. Zeffy charges zero fees, so donors have the option to leave a voluntary contribution.
Vanco and iDonate focus only on donations. Zeffy includes raffles, auctions, ticketing, memberships, and online stores in one platform.
Vanco and iDonate limit support by business hours and subscription tiers. Zeffy offers unlimited email support to every organization.
Zeffy is 100% free for nonprofits, while Vanco charges 2.9% + $0.30 per transaction and iDonate takes processing fees from every donation. With Zeffy, every dollar donated goes directly to your cause, not to platform fees.
Zeffy provides unlimited support whenever you need it, while both Vanco and iDonate limit support to business hours only. Our team is here to help your nonprofit succeed without restrictions or extra costs.
Yes! Unlike Vanco and iDonate which focus mainly on donations, Zeffy offers event ticketing, online stores, raffles, auctions, and membership management - all at zero cost to your organization.
Zeffy is completely free for nonprofits - no monthly fees, no transaction costs, no hidden charges. Vanco takes 2.9% + $0.30 from every donation, while iDonate charges $99/month plus 4% in card fees.
With Zeffy, growth never costs you more. Other platforms increase fees as you raise more funds, but Zeffy stays free forever. Your donors can leave voluntary contributions to support our platform.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
