TotalGiving and Wonderful both offer fee-free donation processing for UK charities, but Zeffy goes further with zero fees on donations, event ticketing, and donor management — plus it works globally, so every pound, dollar, or euro stays with your cause.
Totalgiving VS Wonderful.org
Totalgiving and Wonderful.org charge 1.9-2.9% plus fees on every donation. Zeffy charges zero fees, so donors have the option to leave a voluntary contribution.
While Totalgiving and Wonderful.org focus only on donations, Zeffy includes raffles, auctions, ticketing, memberships, and online stores in one platform.
Totalgiving and Wonderful.org limit support to business hours. Zeffy offers unlimited email support plus live chat and phone support when you need help.
Zeffy is 100% free for nonprofits with no transaction fees, while Totalgiving charges 1.9-2.9% plus 20p per donation. This means more money goes directly to your cause instead of payment processing fees.
Zeffy offers a complete fundraising platform with donations, events, auctions, raffles, and online stores at zero cost. Wonderful.org focuses mainly on donations and charges processing fees that reduce your impact.
Zeffy provides unlimited email support and live chat help at no extra cost. Unlike competitors who limit support to business hours or charge for premium assistance, we're here when you need us.
Zeffy is completely free for nonprofits with no transaction fees or monthly charges. Totalgiving takes 1.9-2.9% plus 20p per donation, while Wonderful.org charges card processing fees that reduce your impact.
Yes! Zeffy provides donations, events, auctions, raffles, memberships, and online stores all in one platform at zero cost. Unlike competitors who charge fees or require multiple tools, everything you need is included.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
