TotalGiving and WeFund4U help you collect donations online, but both charge fees that reduce what reaches your cause. Zeffy gives you donation forms, donor management, and event ticketing with zero fees — so every dollar donated stays with your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Totalgiving VS We Fund4U
💯
TotalGiving charges 2.9% + 20p per transaction and WeFund4U takes platform fees. Zeffy charges zero fees, so every dollar donated goes directly to your mission.
🛠️
TotalGiving lacks auctions, raffles, and ticketing while WeFund4U offers limited fundraising options. Zeffy provides everything you need in one platform.
💬
TotalGiving and WeFund4U limit support to business hours and specific tiers. Zeffy offers unlimited email support and live chat whenever you need help.
Zeffy is 100% free for nonprofits - no transaction fees, monthly costs, or hidden charges. Totalgiving charges 2.9% + 20p per transaction, which adds up quickly and reduces your impact.
Zeffy offers comprehensive nonprofit tools at zero cost, while WeFund4U focuses mainly on team fundraising with limited nonprofit features and business-hours-only support.
Zeffy provides unlimited support, accepts all payment types including ACH and digital wallets, and includes donor management tools - all completely free for nonprofits.
Zeffy processes all payments at zero cost - no transaction fees, platform cuts, or hidden charges. Totalgiving charges 2.9% + 20p per transaction, while WeFund4U takes 5% plus card fees from every donation.
Zeffy provides unlimited support via email, phone, and live chat with no restrictions. Both Totalgiving and WeFund4U limit support to business hours only, with premium tiers required for priority assistance.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
