Tithely charges 2.9% + $0.30 per donation plus monthly fees up to $119. Raisely charges 4% on every gift. Both platforms take money from your mission — $290 to $400 on every $10,000 raised.
Tithely VS Raisely
Raisely takes 4% or charges $99/month for peer-to-peer and events. Tithely charges 2.9% plus $19–$119/month for church-focused features. Zeffy gives you donations, ticketing, CRM, raffles, and auctions with zero fees — built for every nonprofit mission.
Raisely charges 4% platform fees or requires paid plans to access full features. Tithely takes 2.9% plus monthly fees up to $119. Zeffy covers all processing costs so every dollar goes to your mission, not to fees.
Raisely doesn't offer raffles or auctions. Tithely wasn't built for them either. Zeffy includes online raffles, silent auctions, and 50/50 draws with zero fees — so you keep 100% of every ticket sold and every bid placed.
Yes. Zeffy works for food banks, animal rescues, youth programs, advocacy groups, and any mission. Both Tithely and Raisely have limitations for secular nonprofits.
Yes. Zeffy includes ticketing, peer-to-peer fundraising, raffles, and auctions with zero fees. Tithely charges up to $119/month and Raisely charges $99/month for these tools.
You keep 100% of donations with zero platform fees. Tithely takes 2.9% + 30¢ per gift, and Raisely takes 4% — that's hundreds or thousands saved annually.
Yes. Zeffy includes auctions, raffles, and 50/50s with zero fees. Tithely and Raisely don't offer these tools, forcing you to use separate platforms that charge extra.
Yes. Zeffy gives every user free live chat, email, and phone support. Tithely focuses on church support, and Raisely reserves priority help for $99/month customers.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
