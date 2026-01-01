Tithely charges 2.9% + $0.30 per donation. Mightycause charges 1.99% + $0.30. Both platforms take fees from every dollar raised — $290 vs $199 on every $10,000.
Tithely VS Mightycause
🎟️
Tithely charges up to $119/month and has no raffle tools. Mightycause takes 1.99% + 30¢ and requires third-party integrations. Zeffy includes raffles, auctions, ticketing, and CRM with zero fees.
🧩
Tithely has no auction features and was built for churches, not nonprofits. Mightycause requires separate platforms for auctions and raffles. Zeffy gives you everything in one place so you can run complete campaigns without extra setup.
🚀
Tithely takes 2.9% + 30¢ per transaction and charges monthly fees up to $119. Mightycause takes 1.99% + 30¢ per transaction. Zeffy charges zero fees so every dollar goes to your mission.
Yes. Zeffy includes donations, ticketing, auctions, raffles, peer-to-peer fundraising, and online stores with zero fees. Both Tithely and Mightycause require paid upgrades or third-party integrations for complete campaigns.
No. Zeffy gives you custom branding, advanced donor management, and all fundraising tools from day one with zero fees. Tithely charges up to $119/month and Mightycause requires paid plans for full functionality.
Never. Zeffy covers all processing costs so donors keep 100% of their gift. Tithely takes 2.9% + 30¢ per donation, and Mightycause can ask donors to cover up to 7.9% in total fees.
Yes. Zeffy provides free live chat, email, and phone support to every nonprofit. Tithely's support focuses on churches, and Mightycause reserves phone support for paid plans starting at $99/month.
No. Zeffy includes auctions, raffles, and online stores with zero fees. Tithely lacks these tools entirely, and Mightycause requires third-party integrations that add complexity and costs.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
