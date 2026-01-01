Tithely charges 2.9% + $0.30 per donation plus monthly fees up to $119. CauseVox charges $250/month for full features. Both take money from your mission.
Tithely VS CauseVox
Tithely takes 2.9% + 30¢ per donation and charges up to $119/month for full features. CauseVox charges up to $250/month plus processing fees. Zeffy covers all costs so 100% goes to your mission.
Tithely was designed for faith communities with limited tools for secular nonprofits. CauseVox focuses on campaigns but lacks year-round tools like raffles, auctions, and stores. Zeffy works for food banks, animal rescues, youth programs, and every mission.
Tithely requires a separate mobile app for in-person payments. CauseVox doesn't support ACH transfers or in-person giving. Zeffy includes tap-to-pay, ACH, and all payment methods with zero fees.
Yes. Zeffy includes donations, ticketing, auctions, raffles, memberships, and online stores in one platform at zero cost. Tithely lacks these tools entirely, and CauseVox requires paid plans up to $250/month to access full features.
Yes. Zeffy accepts credit cards, ACH bank transfers, Apple Pay, Google Pay, and in-person payments with zero fees. CauseVox only accepts cards and digital wallets, while Tithely requires separate apps for in-person giving.
Yes. Zeffy is 100% free with no monthly fees, platform fees, or hidden costs. Tithely charges up to $119/month for full features, and CauseVox charges $95-$250/month. With Zeffy, donors have the option to leave a voluntary contribution to keep the platform free.
No. Zeffy includes auctions, raffles, peer-to-peer campaigns, ticketing, and online stores at zero cost. Tithely doesn't offer these tools, and CauseVox requires paid plans starting at $95/month to access most fundraising features.
Yes. Zeffy offers free live chat, email, and phone support built for all nonprofits. Tithely's support focuses on churches, and CauseVox limits full support to paid subscribers. We understand food banks, animal rescues, and advocacy groups need different help than churches.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
