Tessitura serves arts organizations and Virtuous offers nonprofit CRM tools, but both charge fees that reduce your fundraising impact. Zeffy gives you donor management, online giving, event ticketing, and email marketing with zero fees — so you keep 100% of every donation for your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Tessitura VS Virtuous
Tessitura charges $8,000+/month and Virtuous takes monthly fees plus card fees. Zeffy charges zero fees, so every dollar donated goes to your mission.
Tessitura requires IT support and Virtuous needs complex setup. Zeffy works right away with simple tools that don't need technical training.
Tessitura offers tiered support and Virtuous limits help by plan level. Zeffy provides unlimited support to every organization at no extra cost.
Zeffy offers 100% free fundraising tools with no monthly fees, setup costs, or transaction charges. While Tessitura costs $8,000+ monthly and Virtuous charges fees per gift, Zeffy lets you keep every dollar donated. Donors can leave voluntary contributions to support our platform.
Unlike Tessitura's complex system requiring IT support or Virtuous's limited features, Zeffy provides simple donor management that your team can use immediately. Track donations, send receipts, and manage supporters without technical training or expensive consultants.
Yes, Zeffy goes beyond basic donor management. We offer donations, events, memberships, online stores, peer-to-peer campaigns, auctions, and raffles - all free. Tessitura lacks auction/raffle features, while Virtuous requires separate tools for many functions.
Zeffy is 100% free with no monthly fees, setup costs, or transaction charges. Tessitura costs $8,000+ monthly plus setup fees, while Virtuous charges monthly fees plus card fees per gift. With Zeffy, you keep every dollar donated and donors can leave voluntary contributions.
Donor management platforms like Tessitura and Virtuous are built for large organizations with complex needs and big budgets. Zeffy gives small nonprofits everything they need - donations, events, memberships, and more - without the cost or complexity.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
