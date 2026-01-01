Tessitura serves arts organizations and Veracross focuses on private schools, but both charge fees that reduce your fundraising impact. Zeffy gives you complete donor management, online donations, event ticketing, and email tools with zero fees — so you keep 100% of every donation for your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Tessitura VS Veracross
Tessitura costs $8,000+ monthly plus setup fees, Veracross charges monthly fees plus card processing. Zeffy charges zero fees so every dollar goes to your mission.
Tessitura lacks modern donation tools, Veracross has no fundraising features. Zeffy gives you donations, events, raffles, and peer-to-peer in one platform.
Tessitura requires technical expertise and training, Veracross needs separate auction software. Zeffy works right out of the box for any nonprofit team.
Zeffy provides complete donor management at zero cost - no monthly fees, setup charges, or transaction costs. Track donor history, manage relationships, and send targeted communications without the $8,000+ monthly fees that traditional systems charge.
Zeffy offers modern donor management built for nonprofits, not complex arts venues. Get donor tracking, online giving, and email marketing in one simple platform. No technical training required, no expensive setup, just effective tools that work.
Zeffy offers 100% free fundraising tools with no monthly fees, setup costs, or transaction charges. Unlike Tessitura's $8,000+ monthly fees, you keep every dollar donated while accessing modern online giving, event ticketing, and donor management features built specifically for nonprofits.
Zeffy provides user-friendly donor management without monthly fees or card processing charges. While Veracross requires technical expertise and additional software for fundraising, Zeffy includes everything you need in one platform with simple setup and ongoing support.
Yes. Zeffy offers comprehensive donor tracking, online giving forms, event management, and email marketing at zero cost. You get modern fundraising tools without the complexity, training requirements, or thousands in monthly fees that traditional systems demand.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
