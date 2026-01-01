Tessitura and eTapestry help you track donors and manage relationships, but they charge fees that reduce your fundraising impact. Zeffy gives you donor management, donation forms, event ticketing, and email tools — all with zero fees so every dollar raised stays with your mission.
Tessitura VS E Tapestry
Tessitura costs $8,000+ monthly plus setup fees, while eTapestry charges monthly fees plus card processing costs. Zeffy charges zero fees on all donations, so every dollar goes to your mission.
Tessitura requires dedicated IT staff and extensive training, while eTapestry lacks basic fundraising tools like auctions and raffles. Zeffy includes everything you need without complexity.
Tessitura and eTapestry offer limited payment options and require third-party integrations. Zeffy accepts all modern payments including Apple Pay, Google Pay, and ACH transfers.
Zeffy offers 100% free donor management with no monthly fees, setup costs, or transaction charges. Unlike Tessitura's $8,000+/month or eTapestry's fees plus $600/year, you keep every dollar donated while getting complete CRM, email tools, and payment processing in one platform.
Yes. Zeffy includes donations, events, auctions, raffles, memberships, and online stores in one free platform. Tessitura lacks auction and raffle tools, while eTapestry requires separate software for ticketing and stores, creating extra costs and manual work.
Zeffy provides unlimited free support through live chat, help center, and training resources. Both Tessitura and eTapestry offer tiered support based on what you pay, meaning limited access unless you upgrade to expensive plans.
Zeffy is 100% free with no monthly fees, setup costs, or transaction charges. Tessitura costs $8,000+/month plus setup fees, while eTapestry charges monthly fees plus card processing fees plus $600/year. With Zeffy, donors can leave voluntary contributions to support the platform.
Zeffy is built specifically for small nonprofits, not enterprise arts organizations. You get donor management, payment processing, email tools, and fundraising features without technical complexity, training requirements, or expensive monthly costs that drain your budget.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
