Swell Fundraising and Zoho Backstage help you manage events, but they charge fees that reduce what you raise for your mission. Zeffy gives you event ticketing, donation forms, and donor management — all with zero fees so every dollar stays with your cause.
Zeffy bénéficie de la confiance de plus de 100 000 organisations à but non lucratif
Swell Fundraising VS Zoho Backstage
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Swell charges 5% platform fees plus card fees, while Zoho Backstage adds monthly costs on top of transaction fees. Zeffy charges zero fees, so your gala or walk-a-thon actually raises money for your mission.
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Swell and Zoho Backstage focus on corporate event management without auctions, raffles, or peer-to-peer fundraising. Zeffy includes donation forms, recurring giving, and donor stewardship tools that turn events into lasting relationships.
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Swell and Zoho Backstage offer standard business hours support for general event questions. Zeffy provides unlimited support from a team that understands nonprofit fundraising challenges and donor engagement strategies.
Zeffy charges zero platform fees, while Swell takes 5% plus card fees from every ticket sale. For a $50 ticket, you keep the full amount with Zeffy versus losing $4+ to Swell's fees. More money stays with your mission.
Zeffy offers built-in donation forms, peer-to-peer fundraising, and auction tools designed for nonprofits. Zoho Backstage lacks these fundraising features and charges monthly fees plus transaction costs.
Yes. Zeffy combines event ticketing with donation collection, membership management, and online stores in one platform. Unlike Swell or Zoho, you don't need separate tools or pay multiple fees.
Zeffy charges zero platform fees and builds tools specifically for nonprofits. Event platforms like Swell charge 5% plus card fees, while Zoho charges monthly fees. You keep 100% of donations with Zeffy.
Swell takes 5% plus card fees from every ticket sale, costing nonprofits thousands annually. Zeffy offers the same ticketing features with zero platform fees, plus built-in donation tools Swell lacks.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
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