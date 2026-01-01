Swell Fundraising and Zkipster both help you manage events, but they charge fees that cut into your fundraising results. Zeffy gives you event ticketing, donation forms, and donor management — all with zero fees so every dollar raised stays with your mission.
Swell Fundraising VS Zkipster
Swell charges 5% plus card fees and Zkipster costs $475/month just for guest lists. Zeffy charges zero fees, so your gala or auction actually raises money for your mission.
Swell only handles ticketing while Zkipster lacks donation tools entirely. Zeffy combines ticketing, auctions, raffles, and donations in one platform built for nonprofits.
Swell and Zkipster offer limited business-hours support with slow response times. Zeffy provides unlimited email support and live chat to help you succeed.
Unlike event platforms that charge 5% platform fees or $475+ monthly costs, Zeffy offers completely free event ticketing and registration. You keep 100% of ticket sales while getting built-in donation tools, auction management, and peer-to-peer fundraising that most event platforms don't offer.
Yes! While platforms like Swell and Zkipster focus mainly on ticketing and guest lists, Zeffy provides a complete fundraising suite. Run auctions, sell raffle tickets, collect donations, manage memberships, and operate an online store - all with zero platform fees.
Event platforms typically charge 5% per ticket plus processing fees, or monthly fees starting at $475. Zeffy charges nothing - no platform fees, no monthly costs, no setup charges. Donors simply have the option to leave a voluntary contribution to support our mission.
Event platforms like Swell and Zkipster offer basic business-hour support with limited availability. Zeffy provides dedicated nonprofit support with real people who understand your mission - plus extensive resources and training designed specifically for small nonprofits.
Event platforms focus only on ticketing and guest management. Zeffy gives you everything you need to fundraise year-round: events, auctions, raffles, donations, memberships, and online stores. All with zero platform fees, so you keep every dollar raised.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
