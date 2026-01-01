Sumac VS Zoho CRM

Zoho CRM

Donor Management CRM Features
Easy Donor Database
Information not available Donation History & Notes per Donor
Information not available
Donor Tags / Segments
Information not available Built-in Donation Tracking (No Integrations Needed)
Information not available Emailing to Donors (Receipts, Thank yous, Newsletters)
Information not available Smart Filters (Search by Donation, Campaign, Date...)
Information not available Export Donor Data Anytime
Information not available
Offline Donations Tracking
Information not available Pre-filled donation forms
Information not available class="column3 is-compare"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/614b8c46183dbb5cb4f4c787/68fa33fd658c1e061f792993_68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><p class="table_text"></p></div></div></div></div></div></div>

Pricing
N/A
No pricing information available
$20/user/month
add-on costs
Processing fees: $0 - Glass Register has no processing fees. Sumac pricing not listed; contact for details.
N/A - No pricing information available
Platform fees: $0 - Glass Register has no platform fees. Sumac pricing not listed; contact for details.
$0 - No platform fees, and no long-term contracts, renewal costs, or additional annual charges.
Monthly fees: $109-$179/month - Pricing for Sumac varies by plan, features, users, add-ons, and record capacity. Glass Register and My Board View are free.
$105/user/month - Pricing varies by plan and billing frequency.
Value for money: 4.2
4.3

Features
4.2/5 - Comprehensive donor tracking, but steep learning curve and outdated interface require significant training.
4.3/5 - Sales-focused CRM with basic contact management, not built for nonprofit donor relationships or fundraising.
Donations: Tracks donor information and giving history, but charges processing fees on every donation you receive
Basic donation tracking through custom fields and workflows, but no built-in donation forms or payment processing for nonprofits.
Ticketing: No built-in event ticketing features - you'll need to integrate with separate ticketing platforms
Basic event management through calendar features, but no ticket sales, seating charts, or check-in functionality for nonprofit events.
Peer-to-Peer Fundraising: Limited peer-to-peer fundraising options - focuses mainly on direct donor management instead No peer-to-peer fundraising tools. You'd rely on manual contact management and email campaigns to support grassroots fundraising.
Auctions: No auction management capabilities - you'll need separate software for fundraising auctions
Zoho CRM doesn't offer auction functionality. You'd need separate auction software and manual workarounds to track bids and bidders.
Raffles: No raffle management tools available - requires third-party solutions for fundraising raffles
No raffle or lottery management features. You'd need external tools and manual processes to track ticket sales and winners.
Online store: No e-commerce functionality for selling merchandise or products to support your cause
No built-in ecommerce features. You'd need third-party integrations and custom setups to sell nonprofit merchandise or products.
Memberships: Sumac offers membership tracking with renewal reminders and member communications, but requires technical setup and ongoing maintenance that can overwhelm small nonprofit teams.
Zoho CRM offers basic contact segmentation but lacks nonprofit-specific membership tools like renewal tracking, member benefits management, or automated membership communications.
Donor Management/CRM: Sumac provides comprehensive donor tracking with gift history, pledges, and reporting - but the learning curve is steep and many features require extensive training to use effectively.
Zoho CRM provides robust contact management and pipeline tracking, but it's built for sales processes rather than donor relationships, lacking nonprofit-specific features like donation tracking and donor journey mapping.
Emails & Newsletter: Sumac includes basic email tools for donor communications and newsletters, but the interface feels outdated and lacks modern email design features that engage supporters.
Zoho CRM includes basic email marketing features with templates and automation, but it's designed for sales teams rather than nonprofit communications and donor stewardship.
Payment Processing: Sumac integrates with third-party payment processors like PayPal and Stripe, adding transaction fees on top of Sumac's monthly costs - creating a double fee burden for nonprofits.

Payment methods
No payment processing - requires third-party tools
Credit Card Payments: Not supported - Sumac is case management software without built-in payment capabilities
Not supported - Zoho CRM is a contact management system without built-in payment features
Apple Pay & Google Pay: Not supported - Sumac doesn't offer payment processing features
Not supported - Zoho CRM doesn't include payment processing capabilities
ACH / Bank Transfers: Not supported - Sumac focuses on case management, not payment processing
Not supported - Zoho CRM focuses on contact management, not payment processing
Tap to Pay App: Not supported - Sumac specializes in client case management, not payment collection
Not supported - Zoho CRM is designed for donor tracking, not payment collection

Customer Support
4.2/5
4.3/5 Unlimited Support: Sumac offers limited support based on plan tier
Zoho CRM offers tiered support based on plan level, not unlimited Phone Support / Office Hours: Sumac provides phone support during standard business hours
Zoho CRM provides phone support during standard business hours Webinars: Sumac offers regular training webinars and educational sessions for users
Zoho CRM offers regular training webinars and product education sessions
Help Center: Sumac maintains a comprehensive help center with articles and guides
Zoho CRM maintains a comprehensive help center with articles and guides
Email: Sumac provides live chat support during business hours Zoho CRM provides live chat support during business hours
Nonprofit-Focused Support Team: Built for nonprofits with live chat, phone support, and training webinars — but support access varies by plan tier General business platform with tiered support levels — phone and chat help limited by your subscription plan