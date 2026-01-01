Sumac and Veracross help schools track donors and manage fundraising campaigns, but both charge fees that reduce your fundraising impact. Zeffy gives you donor management, donation forms, event ticketing, and campaign tools — all with zero fees so every dollar raised stays with your school or educational mission.
Sumac VS Veracross
💯
Sumac and Veracross charge monthly software fees plus 2.9% on every donation. Zeffy charges zero fees, so donors have the option to leave a voluntary contribution instead of mandatory platform costs eating your budget.
🎟️
Sumac and Veracross lack auction, raffle, ticketing, and online store features. Zeffy includes everything you need for events, merchandise sales, and peer-to-peer campaigns in one platform.
☎️
Sumac and Veracross limit support based on your subscription tier. Zeffy provides unlimited phone support, live chat, webinars, and training resources to help your small team succeed.
Zeffy offers 100% free donor management with zero platform fees, while Sumac charges monthly software costs plus 2.9% + $0.30 per donation. You keep every dollar donated and get built-in payment processing, email tools, and reporting without the technical setup headaches.
Veracross is designed for schools, not nonprofits, and lacks essential fundraising tools like online giving, peer-to-peer campaigns, and event ticketing. Zeffy provides a complete fundraising platform built specifically for nonprofits with zero fees on all donations.
Yes, Zeffy combines donor management, online giving, event ticketing, and email marketing in one simple platform. Unlike Sumac's technical setup requirements and third-party integrations, Zeffy works right out of the box with no monthly fees or transaction costs.
Zeffy eliminates the monthly software fees and transaction costs that drain your budget with traditional donor management systems. While Sumac charges monthly fees plus 2.9% + $0.30 per donation, Zeffy is 100% free with built-in payment processing, email tools, and donor tracking that work together seamlessly.
Veracross is built for schools, not nonprofits, and lacks essential fundraising features like online giving forms, peer-to-peer campaigns, and event ticketing. Zeffy provides a complete nonprofit fundraising platform with zero fees, so you can focus on your mission instead of managing multiple systems.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
