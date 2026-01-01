Sumac and eTapestry help you track donors and manage relationships, but they charge monthly fees that add up over time. Zeffy gives you donor management, donation forms, event ticketing, and email tools — all with zero fees so every dollar raised stays with your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Sumac VS E Tapestry
💸
Sumac and eTapestry charge monthly fees plus transaction costs. Zeffy charges zero fees, so you keep 100% of donations for your mission.
🎉
Sumac and eTapestry focus on donor tracking but lack auction, raffle, and ticketing tools. Zeffy includes all fundraising features in one platform.
🔗
Sumac and eTapestry require third-party integrations for payments and events. Zeffy handles everything natively without added complexity or costs.
Zeffy offers complete donor management with zero platform fees, while Sumac charges $179+ monthly and eTapestry starts at $59+ monthly plus transaction fees. You keep 100% of donations.
Zeffy provides donor profiles, gift history, and automated receipts without monthly subscriptions or setup fees. Unlike Sumac's complex interface, Zeffy is designed for busy nonprofit teams.
Yes. While Sumac and eTapestry focus only on donor tracking, Zeffy includes events, online stores, peer-to-peer campaigns, and payment processing - all at zero cost to your organization.
Zeffy charges zero platform fees for donor management. Sumac starts at $179/month plus transaction fees, while eTapestry costs $59/month plus 2.9% per donation plus $600 annually. You keep every dollar donated.
Unlike Sumac and eTapestry that only track donors, Zeffy combines donor management with fundraising tools like events, online stores, and peer-to-peer campaigns. No monthly fees or complex integrations needed.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
