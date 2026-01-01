Both platforms charge nearly 3% on every donation and focus on church giving. Nonprofits lose $290-$299 per $10,000 raised to fees alone.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Subsplash VS Tithely
Subsplash and Tithely charge 3% fees and were built for churches. Zeffy gives you donation forms, ticketing, auctions, raffles, and a full CRM with zero fees.
Subsplash and Tithely take 3% of every donation and gate features behind paid plans. Zeffy covers all processing costs so 100% goes to your mission.
Subsplash and Tithely require paid subscriptions to unlock event tools and text-to-give. Zeffy includes ticketing, raffles, peer-to-peer, and CRM for free.
Yes. Zeffy is 100% free for nonprofits with no processing fees, platform fees, or monthly charges. Donors have the option to leave a voluntary contribution to keep Zeffy free for organizations like yours.
Absolutely. Zeffy includes donation forms, event ticketing, auctions, raffles, peer-to-peer campaigns, and a full donor CRM in one platform. Everything you need to fundraise without paying for multiple tools or upgrades.
Church platforms charge 2.9-3% per donation and focus on faith communities. Zeffy gives nonprofits zero-fee fundraising with donation forms, ticketing, auctions, raffles, and donor management built specifically for your mission.
Church platforms like Subsplash and Tithely charge 2.9-3% per donation because they're built for profit. Zeffy was created specifically for nonprofits — we believe your mission deserves 100% of every dollar donated.
Yes. Zeffy includes event ticketing, silent auctions, raffles, and peer-to-peer campaigns with zero fees. Church platforms either don't offer these tools or require expensive upgrades to access them.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
