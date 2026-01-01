Tithely

Zero-Fees on Transactions All-in-One Toolkit (Donations, Events, Auctions, Store, Raffles...) Designed Specifically for Nonprofits
Built-in CRM (Donor Profiles, History, Tags) Built-in CRM (Donor Profiles, History, Tags)
Unified Dashboard to Track Everything Unified Dashboard to Track Everything
Multi-Channel Fundraising (Email, Events, P2P) Multi-Channel Fundraising (Email, Events, P2P)
Automated Workflows (emails, receipts, reminders)
Custom Branded Pages for Campaigns Custom Branded Pages for Campaigns

Pricing
Varies - 3% + card fees per gift
Varies - 2.9% plus card fees per gift
Processing fees: 2.99% + $0.30 per transaction for credit/debit cards; 1% with no fixed fee for ACH (bank account)
Processing fees: 2.9% + $0.30 per transaction for most credit/debit cards; 3.5% + $0.30 for American Express; 1% + $0.30 for ACH/bank transfers
Platform fees: N/A - Included in monthly subscription; no separate platform fees for giving
Platform fees: $0 - No platform fees for Free Giving; optional paid plans available (Text-to-Give, Church Management, All Access)
Monthly fees: $0 - No monthly fees for Subsplash Giving; broader platform services start at $99/month
Monthly fees: $0 - Starting at $0/month for Free Giving; $19/month for Text-to-Give add-on; $72/month for Giving + Church Management; $119/month for All Access plan
Value for money: 4.2
Value for money: 4.7

Features
4.4/5 - Church-focused platform with key tools, but limited nonprofit features and requires paid setup.
4.5/5 - Built for churches with strong giving tools, but missing donor CRM, memberships, and advanced fundraising.
Donations: Donation forms with recurring giving and text-to-give, church-focused rather than nonprofit-tailored.
Donations: Donation forms with recurring giving and text-to-give, church-focused rather than nonprofit-tailored.
Ticketing: Event registration and ticketing available, requires a paid plan and setup support.
Ticketing: Event registration available on higher-tier plans; requires a paid subscription.
Peer-to-Peer Fundraising: Peer-to-peer fundraising campaigns available with limited customization compared to dedicated platforms.
Peer-to-Peer Fundraising: No peer-to-peer fundraising; focused on direct church giving, not campaign-based fundraising.
Auctions: No auction tools; platform focuses on church engagement and giving, not fundraising events.
Auctions: No auction features; focused on church giving and event ticketing, not fundraising auctions.
Raffles: No raffle tools; requires a separate platform to run compliant fundraising raffles.
Raffles: No raffle tools; churches need a separate platform for compliance and winner selection.
Online store: Digital content sales and product store for sermon downloads and church merchandise.
Online store: No online store functionality; not designed for product sales or merchandise.
Memberships: Member directory and group management tools designed for church communities, not traditional nonprofit memberships.
Memberships: No membership tiers, recurring billing, or self-service portal for members.
Donor Management/CRM: Donor profiles with giving history and engagement tracking, church-focused rather than nonprofit CRM.
Donor Management/CRM: Church member database with giving history and attendance tracking; built for churches, not nonprofits.
Emails & Newsletter: Push notifications and in-app messaging with limited traditional email campaign tools for donor newsletters.
Emails & Newsletter: Basic church communication tools with limited templates and automation for donor engagement.
Payment Processing: Accepts credit and debit cards (2.99% + $0.30) and ACH transfers at 1% for recurring gifts.
Payment Processing: Tithe.ly Payments supports donations with text-to-give and kiosk options for in-person giving. requires a paid subscription.</p></div></div></div></div><div class="tablerow is-white"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Peer-to-Peer Fundraising</div></div><div class="column2 is-compare is-purple"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><p class="table_text">Peer-to-peer fundraising campaigns available with limited customization compared to dedicated platforms.</p></div></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/614b8c46183dbb5cb4f4c787/68fa33fd658c1e061f792993_68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><p class="table_text">No peer-to-peer fundraising; focused on direct church giving, not campaign-based fundraising.</p></div></div></div></div><div class="tablerow is-white"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Auctions</div></div><div class="column2 is-compare is-purple"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/614b8c46183dbb5cb4f4c787/68fa33fd658c1e061f792993_68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><p class="table_text">No auction tools; platform focuses on church engagement and giving, not fundraising events.</p></div></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/614b8c46183dbb5cb4f4c787/68fa33fd658c1e061f792993_68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><p class="table_text">No auction features; focused on church giving and event ticketing, not fundraising auctions.</p></div></div></div></div><div class="tablerow is-white"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Raffles</div></div><div class="column2 is-compare is-purple"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/614b8c46183dbb5cb4f4c787/68fa33fd658c1e061f792993_68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><p class="table_text">No raffle tools; requires a separate platform to run compliant fundraising raffles.</p></div></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/614b8c46183dbb5cb4f4c787/68fa33fd658c1e061f792993_68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><p class="table_text">No raffle tools; churches need a separate platform for compliance and winner selection.</p></div></div></div></div><div class="tablerow is-white"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Online store</div></div><div class="column2 is-compare is-purple"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><p class="table_text">Digital content sales and product store for sermon downloads and church merchandise.</p></div></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/614b8c46183dbb5cb4f4c787/68fa33fd658c1e061f792993_68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><p class="table_text">No online store functionality; not designed for product sales or merchandise.</p></div></div></div></div><div class="tablerow is-white"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Memberships</div></div><div class="column2 is-compare is-purple"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><p class="table_text">Member directory and group management tools designed for church communities, not traditional nonprofit memberships.</p></div></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/614b8c46183dbb5cb4f4c787/68fa33fd658c1e061f792993_68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><p class="table_text">No membership tiers, recurring billing, or self-service portal for members.</p></div></div></div></div><div class="tablerow is-white"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Donor Management/CRM</div></div><div class="column2 is-compare is-purple"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><p class="table_text">Donor profiles with giving history and engagement tracking, church-focused rather than nonprofit CRM.</p></div></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><p class="table_text">Church member database with giving history and attendance tracking; built for churches, not nonprofits.</p></div></div></div></div><div class="tablerow is-white"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Emails & Newsletter</div></div><div class="column2 is-compare is-purple"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><p class="table_text">Push notifications and in-app messaging with limited traditional email campaign tools for donor newsletters.</p></div></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><p class="table_text">Basic church communication tools with limited templates and automation for donor engagement.</p></div></div></div></div><div class="tablerow is-white"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Payment Processing</div></div><div class="column2 is-compare is-purple"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><p class="table_text">Accepts credit and debit cards (2.99% + $0.30) and ACH transfers at 1% for recurring gifts.</p></div></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><p class="table_text">Tithe.ly Payments supports donations with text-to-give and kiosk options for in-person giving.</p></div></div></div></div></div></div>

Payment methods
Credit cards and digital wallets supported; ACH only for recurring gifts; no native in-person option.
Credit cards, digital wallets, and ACH; in-person payments require a separate app setup.
Credit Card Payments: Accepts all major credit and debit cards via Subsplash Giving; requires its payment processor and monthly platform fees.
Credit Card Payments: Accepts all major credit and debit cards via Stripe integration at 2.9% + 30¢ per transaction.
Apple Pay & Google Pay: Apple Pay and Google Pay not available for web checkout or donation forms; supported only in the mobile app.
Apple Pay & Google Pay: Supports Apple Pay and Google Pay via Stripe checkout on donation forms.
ACH / Bank Transfers: ACH bank transfers available for recurring gifts only; one-time donations require credit cards.
ACH / Bank Transfers: ACH bank transfers available for recurring giving at 1% + 30¢, reducing fees on larger donations.
Tap to Pay App: Native in-person payment app not available; events require separate hardware or third-party solutions.
Tap to Pay App: In-person payments not available natively; require a separate app setup and mobile card readers.

Customer Support
4.2/5
4.7/5
Unlimited Support: Support gated by pricing tier - priority help reserved for higher-paying plans, not mission-driven teams
Unlimited Support: Support available on all plans but church-focused - faith-based resources with limited guidance for secular nonprofits
Phone Support / Office Hours: Phone support available for higher-tier plans only - not included on starter packages
Phone Support / Office Hours: Phone support available during business hours, primarily staffed for church operations and giving workflows
Webinars: Limited webinar content - platform focuses on church engagement, not nonprofit fundraising training
Webinars: No webinar content available - churches rely on self-service resources and help documentation
Help Center: Comprehensive help center with step-by-step guides and FAQs - church-focused content only
Help Center: Complete resource library with step-by-step guides and video tutorials
Email: Email support with response times varying by plan level - priority given to enterprise customers
Email: Email support with response times varying by plan tier - faster response for higher-paid subscribers
Nonprofit-Focused Support Team: Support gated by pricing tier with church-focused guidance, not nonprofit fundraising expertise
Nonprofit-Focused Support Team: Church-focused support with faith-based resources and limited secular nonprofit guidance priority help reserved for higher-paying plans, not mission-driven teams</p></div></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="rich-text_table w-richtext"style="text-align:left;"><div class="table_icon-text-content"style="justify-content:flex-start;align-items:flex-start;"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><p class="table_text">Support available on all plans but church-focused - faith-based resources with limited guidance for secular nonprofits</p></div></div></div></div><div class="tablerow is-white"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Phone Support / Office Hours</div></div><div class="column2 is-compare is-purple"><div class="rich-text_table w-richtext"style="text-align:left;"><div class="table_icon-text-content"style="justify-content:flex-start;align-items:flex-start;"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><p class="table_text">Phone support available for higher-tier plans only - not included on starter packages</p></div></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="rich-text_table w-richtext"style="text-align:left;"><div class="table_icon-text-content"style="justify-content:flex-start;align-items:flex-start;"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><p class="table_text">Phone support available during business hours, primarily staffed for church operations and giving workflows</p></div></div></div></div><div class="tablerow is-white"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Webinars</div></div><div class="column2 is-compare is-purple"><div class="rich-text_table w-richtext"style="text-align:left;"><div class="table_icon-text-content"style="justify-content:flex-start;align-items:flex-start;"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/614b8c46183dbb5cb4f4c787/68fa33fd658c1e061f792993_68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><p class="table_text">Limited webinar content - platform focuses on church engagement, not nonprofit fundraising training</p></div></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="rich-text_table w-richtext"style="text-align:left;"><div class="table_icon-text-content"style="justify-content:flex-start;align-items:flex-start;"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><p class="table_text">No webinar content available - churches rely on self-service resources and help documentation</p></div></div></div></div><div class="tablerow is-white"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Help Center</div></div><div class="column2 is-compare is-purple"><div class="rich-text_table w-richtext"style="text-align:left;"><div class="table_icon-text-content"style="justify-content:flex-start;align-items:flex-start;"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><p class="table_text">Comprehensive help center with step-by-step guides and FAQs - church-focused content only</p></div></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="rich-text_table w-richtext"style="text-align:left;"><div class="table_icon-text-content"style="justify-content:flex-start;align-items:flex-start;"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><p class="table_text">Complete resource library with step-by-step guides and video tutorials</p></div></div></div></div><div class="tablerow is-white"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Email</div></div><div class="column2 is-compare is-purple"><div class="rich-text_table w-richtext"style="text-align:left;"><div class="table_icon-text-content"style="justify-content:flex-start;align-items:flex-start;"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/614b8c46183dbb5cb4f4c787/68fa33fd658c1e061f792993_68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><p class="table_text">Email support with response times varying by plan level - priority given to enterprise customers</p></div></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="rich-text_table w-richtext"style="text-align:left;"><div class="table_icon-text-content"style="justify-content:flex-start;align-items:flex-start;"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/614b8c46183dbb5cb4f4c787/68fa33fd658c1e061f792993_68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><p class="table_text">Email support with response times varying by plan tier - faster response for higher-paid subscribers</p></div></div></div></div><div class="tablerow endrow"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Nonprofit-Focused Support Team</div></div><div class="column2 is-compare is-purple"><div class="rich-text_table w-richtext"style="text-align:left;"><div class="table_icon-text-content"style="justify-content:flex-start;align-items:flex-start;"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/614b8c46183dbb5cb4f4c787/68fa33fd658c1e061f792993_68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><p class="table_text">Support gated by pricing tier with church-focused guidance, not nonprofit fundraising expertise</p></div></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="rich-text_table w-richtext"style="text-align:left;"><div class="table_icon-text-content"style="justify-content:flex-start;align-items:flex-start;"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/614b8c46183dbb5cb4f4c787/68fa33fd658c1e061f792993_68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><p class="table_text">Church-focused support with faith-based resources and limited secular nonprofit guidance</p></div></div></div></div></div></div>