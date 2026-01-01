Subsplash charges 2.99% on every donation. Pledge takes 5% when tips don't cover fees. Both platforms cost nonprofits thousands — $2,900 vs $5,000 on every $100,000 raised.
Subsplash VS Pledge
🎟️
Subsplash charges 2.99% per ticket and Pledge adds monthly disbursement fees. Zeffy charges zero fees on raffles, auctions, events, and donations — so your 50/50 draw or basket raffle actually raises money for your mission.
🧩
Subsplash is built for church engagement, and Pledge requires paid plans for most tools. Zeffy gives you donation forms, ticketing, raffles, auctions, memberships, and a full donor CRM in one platform — all 100% free.
🤝
Subsplash prioritizes enterprise customers and church apps. Pledge offers limited support with unclear response times. Zeffy's team responds in 2–6 business hours with nonprofit fundraising experts who speak your language, not corporate jargon.
Yes. Zeffy charges zero platform fees, zero processing fees, and zero monthly fees on donations of any size. Donors have the option to leave a voluntary contribution to keep Zeffy free for organizations like yours.
Absolutely. Zeffy includes donation forms, event ticketing, auctions, raffles, memberships, and donor management in one platform. You won't need to pay for multiple tools or learn new systems mid-campaign.
Our support team responds within 2-6 business hours and includes nonprofit fundraising experts who understand your challenges. No tiered support or paywalls - everyone gets the same fast, friendly help.
Most all-in-one platforms take a cut to fund their business model. Zeffy operates differently - donors have the option to leave a voluntary contribution to keep our platform free for nonprofits forever.
Yes. Zeffy gives you donations, events, auctions, raffles, memberships, and donor management with zero monthly fees. Other platforms charge $5-99/month plus processing fees on top.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
