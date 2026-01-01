Subsplash takes $2,990 from every $100,000 raised. GivingFuel takes $2,000 plus $108 yearly. Both charge fees — nonprofits need zero-fee alternatives.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Subsplash VS GivingFuel
🎟️
GivingFuel takes 2% per donation plus $9/month, and Subsplash charges 2.99% per gift. Zeffy covers all processing fees so your 50/50 draw or basket raffle raises money for your mission, not platform costs.
🧰
GivingFuel requires paid upgrades for ticketing and peer-to-peer, and Subsplash is built for church engagement, not nonprofit events. Zeffy gives you donation forms, raffles, auctions, ticketing, and donor management in one place — no upgrades, no paywalls.
☎️
GivingFuel limits phone support to premium plans, and Subsplash prioritizes enterprise customers. Zeffy gives you real humans who understand nonprofits — free live chat, email, and phone support for every organization, no matter your budget.
Yes. Zeffy is 100% free for nonprofits with no processing fees, platform fees, or monthly charges. Donors have the option to leave a voluntary contribution to keep Zeffy free for organizations like yours.
Absolutely. Zeffy gives you donations, events, auctions, raffles, peer-to-peer campaigns, and donor management right away. No tiers, no upgrades, no features locked behind paywalls.
Zeffy offers free live chat, email, and phone support to every nonprofit. Other platforms gate priority help behind higher-tier plans that cost hundreds per month.
Most all-in-one platforms need monthly subscriptions to cover their costs, then take platform fees on top. Zeffy covers all costs through voluntary donor contributions, so nonprofits keep 100% of donations without monthly charges.
Most all-in-one platforms focus on basic donations and events but don't offer auction or raffle tools. Zeffy includes auctions, raffles, ticketing, and peer-to-peer campaigns in one platform with zero fees.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
