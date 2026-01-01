Subsplash takes 2.99% from every donation plus monthly fees. CauseVox charges $250/month before you raise a dollar. Both cost nonprofits thousands yearly.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Subsplash VS CauseVox
💸
CauseVox charges $250/month for full features, and Subsplash takes 2.99% per donation. Zeffy gives you donation forms, ticketing, peer-to-peer, CRM, and email tools at zero cost — so every dollar raised goes to your work.
🎯
Subsplash gates tools behind church-focused plans, and CauseVox limits raffles, auctions, and stores to paid tiers. Zeffy includes everything — donations, events, memberships, raffles, auctions, and a full CRM — with no upgrades, no paywalls, no fees.
💳
CauseVox only accepts cards and digital wallets, and Subsplash limits ACH to recurring gifts. Zeffy supports credit cards, ACH bank transfers, Apple Pay, Google Pay, and in-person payments — all fee-free, so donors give how they want.
Yes. Zeffy includes donations, ticketing, auctions, raffles, peer-to-peer campaigns, and donor management at zero cost. Both Subsplash and CauseVox charge monthly fees or processing fees that add up quickly.
No. Zeffy accepts credit cards, ACH transfers, Apple Pay, Google Pay, and in-person payments with zero fees. Subsplash limits ACH to recurring gifts only, while CauseVox doesn't offer ACH at all.
Yes. Zeffy provides free live chat, email, and phone support to all users. Both competitors gate their best support behind paid plans, leaving free users with limited help.
Yes. Zeffy includes auction and raffle tools at zero cost, so you can host fundraising events without juggling multiple platforms. Neither Subsplash nor CauseVox offer these features.
No. Zeffy gives you full access to all features for free forever. Both competitors limit key tools like ticketing and donor management to paid plans only.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
