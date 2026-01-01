Subsplash focuses on church engagement while Blackbaud requires enterprise contracts. Both charge processing fees — $2,900 lost on every $100,000 raised.
Subsplash VS Blackbaud
Subsplash has no raffle tools and Blackbaud requires third-party integrations. Zeffy gives you built-in raffle management with zero fees so your 50/50 draw or basket raffle raises money for your mission instead of paying platform costs.
Subsplash focuses on church engagement and Blackbaud sells separate products for events. Zeffy includes raffle ticketing, compliance tracking, and donor management in one simple platform built for nonprofits.
Subsplash requires paid plans and support setup while Blackbaud needs technical staff and implementation timelines. Zeffy works right away with free help from nonprofit fundraising experts who speak your language.
Yes. Zeffy gives you donation forms, event ticketing, auctions, raffles, peer-to-peer campaigns, and donor management in one platform with zero fees. Subsplash and Blackbaud charge processing fees on every donation plus require separate paid plans or enterprise contracts for full functionality.
Absolutely. Zeffy provides free live chat, email, and phone support to every nonprofit regardless of size. Both Subsplash and Blackbaud reserve priority support for higher-paying plans, leaving smaller nonprofits with slower response times and limited access.
Yes. Zeffy accepts credit cards, ACH, Apple Pay, Google Pay, and tap-to-pay from any phone at zero cost. Subsplash limits ACH to recurring gifts only and requires separate hardware for events. Blackbaud requires their merchant services with setup fees and hardware purchases.
Yes. Zeffy includes event ticketing, auctions, and raffles in one platform with zero fees. Subsplash has no auction or raffle tools and requires paid plans for events. Blackbaud sells these as separate enterprise products with setup fees.
Absolutely. Zeffy is built specifically for nonprofits with donation forms, CRM, and email tools designed for your mission. Subsplash focuses on church engagement with limited nonprofit features. Blackbaud requires enterprise contracts for full functionality.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
