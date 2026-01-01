Blackbaud

All-in-one Fundraising Features
Zero-Fees on Transactions All-in-One Toolkit (Donations, Events, Auctions, Store, Raffles...) Designed Specifically for Nonprofits
Built-in CRM (Donor Profiles, History, Tags) Unified Dashboard to Track Everything Multi-Channel Fundraising (Email, Events, P2P) Automated Workflows (emails, receipts, reminders)
Custom Branded Pages for Campaigns src="https://cdn.prod.website-files.com/614b8c46183dbb5cb4f4c787/68fa33fd658c1e061f792993_68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><p class="table_text"></p></div></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/614b8c46183dbb5cb4f4c787/68fa33fd658c1e061f792993_68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><p class="table_text"></p></div></div></div></div></div></div>

Pricing
Varies
3% + card fees per gift
Varies
3% + card fees + $99/mo minimum
Processing fees
2.99% + $0.30
Credit/Debit Cards; 1% for ACH (Bank Account)
2.99% + $0.30
Visa, Mastercard, Discover, Diners Club, JCB (USD); 3.5% + $0.30 for American Express; 1% + fee per transaction for ACH/Direct Debit
Platform fees
N/A
Included in monthly subscription; no separate platform fees for giving
$20
Starting at $20–$75 per Merchant Account for Blackbaud NetCommunity
Monthly fees
$0
No monthly fees for Subsplash Giving; broader services starting at $99/month
$0
No monthly fees
Value for money
4.2
N/A

Features
4.4/5
Church-focused with limited nonprofit tools; auctions and raffles require separate systems.
N/A
Enterprise platform with steep learning curve and complex, productized feature set.
Donations
Donation forms with recurring giving and text-to-give, built primarily for churches, not nonprofits.
Customizable donation forms with recurring giving, typically requiring a paid plan and IT support.
Ticketing
Event registration and ticketing available, requiring a paid plan and support for setup.
Event management and ticketing via Altru, sold separately from core fundraising tools.
Peer-to-Peer Fundraising
Peer-to-peer campaigns available with limited customization compared to dedicated fundraising platforms.
Peer-to-peer campaigns supported but typically require higher-tier plans and technical setup.
Auctions
No auction tools. Platform focuses on church engagement and giving, not fundraising events.
Silent and live auction tools available via Altru, requiring enterprise subscription and implementation.
Raffles
No raffle tools. Requires a separate platform to run compliant fundraising raffles.
No built-in raffle tools; requires third-party integration or manual management.
Online store
Digital content sales and product store for sermon downloads and church merchandise.
No online store functionality; not designed for merchandise sales.
Memberships
Member directory and group management tools for church communities, not traditional nonprofit memberships.
Member management via Altru with portal access and renewals; enterprise product requiring large contracts.
Donor Management/CRM
Donor profiles with giving history and engagement tracking; church-focused and not built for nonprofits.
Enterprise donor database with wealth screening and gift tracking across separate products.
Emails & Newsletter
Push notifications and in-app messaging with limited traditional email campaign tools for donor newsletters.
Email campaigns via Luminate Online with templates and segmentation; sold as a separate add-on.
Payment Processing
Credit and debit cards at 2.99% + $0.30; ACH at 1% for recurring gifts.
First-party processing via Blackbaud Merchant Services at 2.99–3.5% and requires merchant account setup.

Payment methods
Credit cards and mobile wallets only; ACH for recurring gifts; no in-person support.
Cards and ACH supported with extra fees; digital wallets limited; in-person requires hardware.
Credit Card Payments
Accepts major credit and debit cards via Subsplash Giving; requires their payment processor and a monthly fee.
Accepts major credit and debit cards via Blackbaud Merchant Services; setup fees apply.
Apple Pay & Google Pay
Apple Pay and Google Pay not available on web donation forms; mobile-only support.
Digital wallets supported via Blackbaud checkout, typically for organizations on the full payments suite.
ACH / Bank Transfers
ACH bank transfers available for recurring gifts only.
ACH bank transfers available via Blackbaud Merchant Services; additional monthly and per-transaction fees apply.
Tap to Pay App
Native tap-to-pay app not available; events require separate hardware or third-party solutions.
Supports in-person payments via Blackbaud POS; requires hardware purchase and separate merchant account.

Customer Support
4.2/5
2.9/5
Unlimited Support
Support gated by pricing tier - priority help reserved for higher-paying plans, not mission-driven teams
Enterprise-level support requires $10,000+ contracts - smaller nonprofits get basic email help with slower response times
Phone Support / Office Hours
Phone support available for higher-tier plans only - not included on starter packages
Phone support available for enterprise customers - basic plans limited to email and chat during business hours
Webinars
Limited webinar content focused on church engagement - no nonprofit-specific fundraising training
No regular webinars or training sessions - enterprise customers get dedicated onboarding for $10,000+ contracts only
Help Center
Help center with step-by-step guides and FAQs - built for church apps, not nonprofit fundraising
Comprehensive help center with step-by-step guides built for nonprofit teams
Email
Email support with response times varying by plan level - priority given to enterprise customers
Email support with response times varying by plan tier - priority responses given to higher-paying enterprise clients
Nonprofit-Focused Support Team
Support gated by pricing tier with church-focused guidance, not nonprofit fundraising expertise
Enterprise-focused support requiring $10,000+ contracts for priority help and phone access