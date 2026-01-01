Streamlabs Charity focuses on livestream fundraising while Wonderful.org handles traditional donations, but both limit your fundraising options. Zeffy gives you donation forms, event ticketing, peer-to-peer campaigns, and donor management — all with zero fees so you keep 100% of every donation.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Streamlabs Charity VS Wonderful.org
Streamlabs Charity charges 2.9% + $0.30 per donation, and Wonderful.org operates through corporate partnerships. Zeffy charges zero fees, so every dollar goes to your mission.
Streamlabs Charity only handles livestream donations, and Wonderful.org lacks auctions, raffles, and ticketing. Zeffy gives you donations, events, raffles, and more in one platform.
Streamlabs Charity offers limited email support, and Wonderful.org provides standard business hours help. Zeffy includes unlimited support with real people who understand nonprofits.
Zeffy offers 100% free fundraising with zero platform fees, while Streamlabs Charity charges 2.9% + $0.30 per donation. Unlike both competitors, Zeffy provides complete nonprofit tools including donor management, event ticketing, auctions, and memberships all in one platform.
Zeffy is completely free with no platform fees, processing fees, or monthly charges. Streamlabs Charity takes 2.9% + $0.30 per gift, while Wonderful.org has standard processing fees. With Zeffy, donors can leave a voluntary contribution to support our mission.
Zeffy provides a complete nonprofit toolkit including event ticketing, online stores, auctions, raffles, membership management, and built-in CRM. Both competitors focus only on basic donations and lack these essential fundraising tools that nonprofits need.
Zeffy provides unlimited email support and live chat with real humans who understand nonprofits. Unlike Streamlabs Charity's limited support tiers or Wonderful.org's business-hours-only help, our team is here when you need us most.
Yes! Zeffy includes everything nonprofits need: donations, event ticketing, online stores, auctions, raffles, memberships, and donor management. Streamlabs Charity and Wonderful.org only handle basic donations, forcing you to juggle multiple platforms.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
