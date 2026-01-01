Streamlabs Charity focuses on live streaming donations while WeFund4U targets team fundraising, but both charge processing fees that reduce your impact. Zeffy gives you donation forms, event ticketing, and donor management with zero fees — so you keep 100% of every donation for your mission.
Streamlabs Charity VS We Fund4U
Streamlabs Charity and WeFund4U take 2.9% + $0.30 of every ticket sold. Zeffy charges zero fees, so your 50/50 draw or basket raffle actually raises money for your mission instead of paying platform costs.
Streamlabs Charity and WeFund4U only handle donations, forcing you to juggle multiple platforms for events, raffles, and memberships. Zeffy gives you everything in one place with zero fees.
Streamlabs Charity and WeFund4U offer basic donor tracking with limited follow-up tools. Zeffy includes donor management, email templates, and acknowledgment automation to help you steward relationships properly.
Zeffy is 100% free for nonprofits. While Streamlabs charges 2.9% + $0.30 per donation and WeFund4U takes 5% plus card fees, Zeffy keeps every dollar for your cause through optional donor contributions.
Zeffy offers a complete nonprofit toolkit including auctions, raffles, memberships, and donor management. Unlike Streamlabs' streaming focus or WeFund4U's basic crowdfunding, we provide everything nonprofits need in one platform.
Zeffy is built specifically for nonprofits with 100% free fundraising tools. Unlike Streamlabs Charity's 2.9% + $0.30 fees or WeFund4U's processing charges, Zeffy keeps every dollar for your cause through optional donor contributions.
Zeffy offers unlimited email support and live chat with real humans who understand nonprofits. While Streamlabs and WeFund4U provide basic help centers with delayed responses, we're here when you need us most.
Zeffy provides a complete nonprofit toolkit including auctions, raffles, memberships, ticketing, and online stores. Streamlabs focuses only on streaming donations, while WeFund4U offers basic crowdfunding without these essential features.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
