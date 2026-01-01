WeFund4U

Features

4.1/5

Basic donation processing. Needs separate tools for email, memberships, and donor management.

No rating

Limited features with higher fees. Requires multiple third-party tools to fill gaps.

Donations

Basic donation processing with limited customization options

WeFund4U processes online donations but charges processing fees on every transaction, reducing the funds that reach your cause.

Ticketing

No event ticketing capabilities

WeFund4U doesn't offer event ticketing features. You'd need additional ticketing software to sell and manage event admissions.

Peer-to-Peer Fundraising

Limited peer-to-peer fundraising tools

WeFund4U offers basic peer-to-peer fundraising but with limited customization options and higher fees that eat into campaign proceeds.

Auctions

No auction features available

WeFund4U doesn't offer auction functionality. You'd need separate auction software and manual processes to track bids and winners. Raffles

No raffle management features

WeFund4U doesn't support raffle management. You'd need separate tools to handle ticket sales, winner selection, and prize distribution.

Online store

No online store functionality

WeFund4U doesn't include online store capabilities. You'd need additional e-commerce tools to sell merchandise or products.

Memberships

Streamlabs Charity doesn't offer membership management features. You'll need separate software to track member renewals and benefits.

WeFund4U doesn't offer membership management features. You'd need separate software to handle recurring memberships and member communications.

Donor Management/CRM

Basic donor tracking through Streamlabs dashboard. Limited donor relationship management features and reporting compared to nonprofit-focused CRMs.

Basic donor tracking only. Limited contact management and no advanced segmentation tools for building stronger donor relationships.

Emails & Newsletter

No built-in email marketing or newsletter capabilities. You'll need to export donor data and use separate email software for communications.

No built-in email marketing tools. You'll need third-party software to send newsletters and donor updates, adding complexity and costs.

Payment Processing

Processes donations through Streamlabs with standard payment processing fees. Limited payment method options compared to dedicated nonprofit platforms.

Processes donations through Streamlabs with standard payment processing fees. Limited payment method options compared to dedicated nonprofit platforms. Customer Support

4.1/5

N/A

Unlimited Support

Streamlabs Charity does not offer unlimited support - Limited payment method options compared to dedicated nonprofit platforms.</p> </div> </div> </div> <div class="column3 is-compare"> <div class="rich-text_table w-richtext"> <div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><img> <p class="table_text">Processes donations through Streamlabs with standard payment processing fees. Limited payment method options compared to dedicated nonprofit platforms.</p> </div> </div> </div> </div> </div> </div>

support is limited by plan tier</p> </div> </div> </div> <div class="column3 is-compare"> <div class="rich-text_table w-richtext"> <div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/614b8c46183dbb5cb4f4c787/68fa33fd658c1e061f792993_68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><img> <p class="table_text">WeFund4U offers limited support with response time delays during peak periods</p> </div> </div> </div> </div> <div class="tablerow is-white"> <div class="column1 is-compare"> <div class="left-column_text">Phone Support / Office Hours</div> </div> <div class="column2 is-compare is-purple"> <div class="rich-text_table w-richtext"> <div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/614b8c46183dbb5cb4f4c787/68fa33fd658c1e061f792993_68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><img> <p class="table_text">Streamlabs Charity does not offer phone support or scheduled office hours</p> </div> </div> </div> <div class="column3 is-compare"> <div class="rich-text_table w-richtext"> <div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><img> <p class="table_text">WeFund4U provides phone support during standard business hours only</p> </div> </div> </div> </div> <div class="tablerow is-white"> <div class="column1 is-compare"> <div class="left-column_text">Webinars</div> </div> <div class="column2 is-compare is-purple"> <div class="rich-text_table w-richtext"> <div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><img> <p class="table_text">Streamlabs Charity provides occasional training sessions and educational webinars</p> </div> </div> </div> <div class="column3 is-compare"> <div class="rich-text_table w-richtext"> <div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><img> <p class="table_text">WeFund4U provides occasional training webinars for fundraising best practices</p> </div> </div> </div> </div> <div class="tablerow is-white"> <div class="column1 is-compare"> <div class="left-column_text">Help Center</div> </div> <div class="column2 is-compare is-purple"> <div class="rich-text_table w-richtext"> <div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><img> <p class="table_text">Streamlabs Charity has a basic help center with articles and FAQs</p> </div> </div> </div> <div class="column3 is-compare"> <div class="rich-text_table w-richtext"> <div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><img> <p class="table_text">WeFund4U maintains a basic help center with FAQs and setup guides</p> </div> </div> </div> </div> <div class="tablerow is-white"> <div class="column1 is-compare"> <div class="left-column_text">Email</div> </div> <div class="column2 is-compare is-purple"> <div class="rich-text_table w-richtext"> <div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><img> <p class="table_text">Streamlabs Charity offers email support with response times that can vary</p> </div> </div> </div> <div class="column3 is-compare"> <div class="rich-text_table w-richtext"> <div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><img> <p class="table_text">WeFund4U offers email support for user inquiries and technical assistance</p> </div> </div> </div> </div> <div class="tablerow endrow"> <div class="column1 is-compare"> <div class="left-column_text">Nonprofit-Focused Support Team</div> </div> <div class="column2 is-compare is-purple"> <div class="rich-text_table w-richtext"> <div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/614b8c46183dbb5cb4f4c787/68fa33fd658c1e061f792993_68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><img> <p class="table_text">Email-only support with varying response times and plan-based limitations</p> </div> </div> </div> <div class="column3 is-compare"> <div class="rich-text_table w-richtext"> <div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/614b8c46183dbb5cb4f4c787/68fa33fd658c1e061f792993_68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><img> <p class="table_text">Phone support during business hours with delayed responses during busy periods</p> </div> </div> </div> </div> </div></div>