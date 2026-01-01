Streamlabs Charity VS Vanco

Vanco

Donations Platforms Features
Simple Online Donation Forms - Streamlabs Charity: No - Vanco: Yes
One-Time Giving Option One-Time Giving Option - Streamlabs Charity: Yes - Vanco: Yes
Recurring/Monthly Recurring/Monthly Donations - Streamlabs Charity: No - Vanco: Yes
Suggested Levels & Custom Donation Amounts - Streamlabs Charity: No Suggested Levels & Custom Donation Amounts - Vanco: Yes
Custom Forms Builder - Streamlabs Charity: No - Vanco: Yes Custom Forms Builder - Vanco: Yes
Donate button / Donation Link - Streamlabs Charity: Yes - Vanco: Yes
Mobile‑Friendly Donation Experience Mobile‑Friendly Donation Experience - Streamlabs Charity: Warning - Vanco: Warning
Embeddable donation forms - Streamlabs Charity: No Embeddable donation forms - Vanco: Yes
Apple Pay / Google Pay / Digital Wallets - Streamlabs Charity: Yes - Vanco: Yes
Secure Payment Processing Secure Payment Processing - Streamlabs Charity: Yes - Vanco: Yes

Pricing
Streamlabs Charity: 2.9% + $0.30 card fees per gift
Vanco: N/A - No pricing information available

Processing fees - Streamlabs Charity: 2.9% + $0.30 per transaction - Vanco: 2.90% + $0.45 per transaction for GROW Debit/Credit Card; other plans and payment methods have different rates

Platform fees - Streamlabs Charity: 0% - No platform fees - Vanco: $0 - No setup, contract, or cancellation fees

Monthly fees - Streamlabs Charity: $0 - No monthly fees - Vanco: $0/month - Starting price for GROW plan; additional monthly add-ons and non-compliance fees apply

Value for money - Streamlabs Charity: 4 - Vanco: 4.5

Features
Streamlabs Charity: 4.1/5 - Built for streamers. Built for streamers. Focused tool, but needs other software for memberships and email.
Vanco: 4.1/5 - Solid donation processor. Solid donation processor. Recurring giving works, but fees add up and you'll need separate tools for ticketing and peer-to-peer.

Donations - Streamlabs Charity: Live streaming donations with alerts and overlays for content creators raising funds for charity - Vanco: Vanco provides online donation processing with recurring giving options, but charges processing fees that reduce your fundraising impact.

Ticketing - Streamlabs Charity: Not available - no event ticketing or registration capabilities offered - Vanco: Vanco doesn't offer event ticketing. Vanco doesn't offer event ticketing. You'd need separate ticketing software and manual processes to manage attendees.

Peer-to-Peer Fundraising - Streamlabs Charity: Limited peer-to-peer through streaming audience donations, but no dedicated fundraising campaigns - Vanco: Vanco doesn't offer peer-to-peer fundraising tools. Vanco doesn't offer peer-to-peer fundraising tools. You'd need additional software to run supporter-led campaigns.

Auctions - Streamlabs Charity: Not available - Streamlabs Charity focuses on live streaming donations, not auction functionality - Vanco: Vanco doesn't offer auction functionality. Vanco doesn't offer auction functionality. You'd need separate auction software and manual processes to track bids and payments.

Raffles - Streamlabs Charity: Not available - no raffle or contest management features for nonprofits - Vanco: Vanco doesn't support raffle functionality. Vanco doesn't support raffle functionality. You'd need separate raffle software and manual payment processing.

Online store - Streamlabs Charity: Not available - no e-commerce or merchandise selling capabilities included - Vanco: Vanco doesn't include e-commerce functionality. Vanco doesn't include e-commerce functionality. You'd need separate store software to sell merchandise or products.

Memberships - Streamlabs Charity: Streamlabs Charity doesn't offer membership management features. Streamlabs Charity doesn't offer membership management features. You'll need separate software to track member data and renewals. - Vanco: Vanco offers recurring donation setup but lacks dedicated membership management features like member portals or automated renewal communications

Donor Management/CRM - Streamlabs Charity: Basic donor tracking through Streamlabs dashboard. Basic donor tracking through Streamlabs dashboard. Limited donor insights and no advanced relationship management features for nonprofits. - Vanco: Basic donor tracking and reporting features, but limited contact management compared to full CRM solutions

Emails & Newsletter - Streamlabs Charity: No built-in email marketing tools. No built-in email marketing tools. You'll need third-party software to send newsletters and follow up with donors via email. - Vanco: No built-in email marketing tools - requires integration with third-party platforms like Mailchimp for donor communications

Payment Processing - Streamlabs Charity: Processes donations through Streamlabs with standard payment fees. Processes donations through Streamlabs with standard payment fees. Limited to basic donation forms without advanced customization options. - Vanco: Processes donations through Streamlabs with standard payment fees. Limited to basic donation forms without advanced customization options.

Payment methods
Streamlabs Charity: Credit cards only for livestream donations
Vanco: Cards and digital wallets, but no in-person payments

Credit Card Payments - Streamlabs Charity: Supported - Accepts donations through major credit cards during charity livestreams - Vanco: Yes - Processes all major credit and debit cards with standard processing fees

Apple Pay & Google Pay - Streamlabs Charity: Not specified - Digital wallet support unclear for livestream donation platform - Vanco: Yes - Supports digital wallet payments including Apple Pay and Google Pay

ACH / Bank Transfers - Streamlabs Charity: Not supported - Streamlabs Charity focuses on livestream donations through streaming platforms - Vanco: Yes - Accepts bank transfers and ACH payments for recurring donations

Tap to Pay App - Streamlabs Charity: Not supported - Platform designed for online livestream donations, not in-person payments - Vanco: No - Does not offer a dedicated tap-to-pay mobile app for in-person donations

Customer Support
Streamlabs Charity: 4.1/5
Vanco: 4.1/5

Unlimited Support - Streamlabs Charity: Streamlabs Charity does not offer unlimited support - Streamlabs Charity does not offer unlimited support - support is limited by plan - Vanco: Vanco limits support based on subscription level with premium tiers getting priority access

Phone Support / Office Hours - Streamlabs Charity: Streamlabs Charity does not offer phone support or scheduled office hours - Vanco: Vanco offers phone support during standard business hours for technical and account issues

Webinars - Streamlabs Charity: Streamlabs Charity provides occasional training sessions and educational webinars - Vanco: Vanco provides occasional training webinars and educational sessions for payment processing

Help Center - Streamlabs Charity: Streamlabs Charity has a basic help center with articles and FAQs - Vanco: Vanco maintains a knowledge base with articles, FAQs, and setup guides for their services

Email - Streamlabs Charity: Streamlabs Charity offers email support with response times that can vary - Vanco: Vanco offers email support during business hours with response times varying by support tier

Nonprofit-Focused Support Team - Streamlabs Charity: Email-only support with variable response times and plan-based limitations - Vanco: Support access varies by subscription tier with priority help for higher-paying users