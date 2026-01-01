Streamlabs Charity focuses on livestream fundraising while TotalGiving serves UK charities, but both still leave you managing separate tools for events, donor data, and communications. Zeffy gives you donation forms, event ticketing, donor management, and email tools — all with zero fees so you keep 100% of every donation.
Streamlabs Charity VS Totalgiving
Streamlabs Charity and Totalgiving charge fees on every donation. Zeffy charges zero fees, so every dollar goes directly to your mission.
Streamlabs Charity and Totalgiving offer limited fundraising options. Zeffy includes donations, events, raffles, auctions, and memberships in one platform.
Streamlabs Charity and Totalgiving limit support by plan or hours. Zeffy provides unlimited email support and live help for all users.
Zeffy is built specifically for nonprofits and charges zero fees on donations. Unlike Streamlabs Charity's 2.9% + $0.30 fees or Totalgiving's platform charges, 100% of every donation reaches your cause. You get comprehensive fundraising tools, not just basic donation processing.
Zeffy offers complete fundraising capabilities including event ticketing, online stores, auctions, raffles, peer-to-peer campaigns, and membership management. Streamlabs Charity and Totalgiving only handle basic donations, requiring you to find separate tools for other fundraising needs.
Zeffy provides unlimited email support, live chat, and comprehensive help resources at no cost. Unlike Totalgiving's limited UK business hours or Streamlabs Charity's tiered support, you get consistent help whenever you need it without paying extra fees.
Zeffy charges zero fees on all donations, so 100% reaches your cause. Streamlabs Charity takes 2.9% + $0.30 per gift, while Totalgiving charges platform fees. With Zeffy, donors can leave voluntary contributions to support our platform.
Yes, Zeffy handles donations, events, auctions, raffles, memberships, and online stores in one platform. Unlike Streamlabs Charity or Totalgiving that only process basic donations, you won't need multiple tools or extra fees for different fundraising activities.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
