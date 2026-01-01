Streamlabs Charity focuses on livestream fundraising while iDonate offers traditional donation forms with monthly fees. Zeffy gives you both livestream-ready donation pages and comprehensive fundraising tools — all with zero fees so you keep 100% of every donation.
Streamlabs Charity VS i Donate
Streamlabs Charity and iDonate charge 2.9% + $0.30 per donation. Zeffy charges zero fees, so donors have the option to leave a voluntary contribution.
Streamlabs Charity only handles livestream donations, and iDonate lacks auctions, raffles, and stores. Zeffy includes everything in one platform.
Streamlabs Charity and iDonate limit support by subscription level. Zeffy provides unlimited email and phone support for every organization.
Zeffy is completely free for nonprofits with no monthly fees or transaction costs. While iDonate charges $99+ monthly plus 4% fees and Streamlabs Charity takes 2.9% + $0.30 per donation, every dollar donated through Zeffy goes directly to your mission.
Zeffy offers a complete fundraising toolkit including auctions, raffles, ticketing, memberships, and online stores at zero cost. Streamlabs Charity only handles livestream donations, while iDonate lacks these essential features and charges fees for basic donation processing.
Zeffy is 100% free for nonprofits with no monthly fees, transaction fees, or hidden costs. Unlike iDonate's $99+ monthly fees or processing charges, every dollar donated goes directly to your cause. Donors can leave voluntary contributions to support our platform.
Zeffy provides unlimited support to all nonprofits at no cost through email, help center, and training resources. Unlike iDonate's tiered support that reserves premium help for higher-paying accounts, we believe every nonprofit deserves excellent support.
Zeffy accepts all major credit cards, Apple Pay, Google Pay, and ACH bank transfers at zero cost to your nonprofit. While Streamlabs Charity lacks ACH payments and iDonate charges 2.9% + $0.30 per transaction, we process all payments for free.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
