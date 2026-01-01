iDonate

Donations Platforms Features
Simple Online Donation Forms
One-Time Giving Option One-Time Giving Option
Recurring/Monthly Recurring/Monthly Donations
Suggested Levels & Custom Donation Amounts Suggested Levels & Custom Donation Amounts
Custom Forms Builder Custom Forms Builder
Donate button / Donation Link
Mobile‑Friendly Donation Experience Mobile‑Friendly Donation Experience
Embeddable donation forms Embeddable donation forms
Apple Pay / Google Pay / Digital Wallets
Secure Payment Secure Payment Processing

Pricing
2.9% + $0.30 card fees per gift
N/A - No pricing information available
Processing fees: 2.9% + $0.30 per transaction
Processing fees: 5.59% + $0.30 per transaction for bank cards; higher fees for Amex and ACH; alternative average rate available
Platform fees: 0%
Platform fees: N/A - 4% platform fee per transaction (included in processing)
Monthly fees: N/A - No pricing information available
Monthly fees: $99/month - Starting at $99/month for Build Plan; higher-priced plans available
Value for money: 4
Value for money: 3.9

Features
4.1/5 - Built for streamers. Requires separate tools for memberships, email, and donor management.
3.9/5 - Donation forms work, but processing fees and missing features mean extra software needed.
Donations: Live streaming donation alerts and overlays for Twitch/YouTube creators raising funds for charity
Donations: iDonate provides donation forms and payment processing, but charges processing fees that reduce your fundraising revenue.
Ticketing: Not available - no event ticketing or registration capabilities for nonprofit events
Ticketing: iDonate doesn't provide event ticketing features. Ticketing: iDonate doesn't provide event ticketing features. You'd need additional ticketing software for fundraising events.
Peer-to-Peer Fundraising: Limited - mainly supports individual streamers fundraising, not full peer-to-peer campaigns
Peer-to-Peer Fundraising: iDonate offers peer-to-peer fundraising tools, but with processing fees that eat into funds raised by your supporters.
Auctions: Not available - Streamlabs Charity focuses on live streaming donations, not auction functionality
Auctions: iDonate doesn't offer auction functionality. Auctions: iDonate doesn't offer auction functionality. You'd need separate auction software and manual processes to track bids and payments.
Raffles: Not available - no raffle or contest management features for nonprofit fundraising
Raffles: iDonate doesn't support raffle ticket sales or management. Raffles: iDonate doesn't support raffle ticket sales or management. You'd need separate raffle software and manual winner selection.
Online store: Not available - no e-commerce or merchandise selling capabilities for nonprofits
Online store: iDonate lacks e-commerce capabilities. Online store: iDonate lacks e-commerce capabilities. You'd need separate store software to sell merchandise or products for your cause.
Memberships: Streamlabs Charity doesn't offer membership management features. Memberships: Streamlabs Charity doesn't offer membership management features. You'll need separate software to handle recurring memberships and member communications.
Memberships: iDonate offers basic recurring donation setup but lacks dedicated membership management features like member portals or tiered benefits tracking Memberships: iDonate offers basic recurring donation setup but lacks dedicated membership management features like member portals or tiered benefits tracking
Donor Management/CRM: Basic donor tracking through Streamlabs dashboard. Donor Management/CRM: Basic donor tracking through Streamlabs dashboard. Limited donor management features compared to dedicated nonprofit CRM solutions.
Donor Management/CRM: Basic donor tracking and reporting features with limited customization options for managing donor relationships and engagement history
Emails & Newsletter: No built-in email marketing or newsletter capabilities. Emails & Newsletter: No built-in email marketing or newsletter capabilities. You'll need to export donor data and use separate email software for communications.
Emails & Newsletter: No built-in email marketing tools - requires integration with third-party services like Mailchimp or Constant Contact for donor communications
Payment Processing: Processes donations through Streamlabs with standard payment processing fees. Payment Processing: Processes donations through Streamlabs with standard payment processing fees. Charges transaction fees on top of payment processor costs.
Payment Processing: Processes donations through Streamlabs with standard payment processing fees. Charges transaction fees on top of payment processor costs.

Payment methods
Credit cards only through livestream donations
Credit cards and digital wallets, no ACH or in-person
Credit Card Payments: Supported - Accepts credit card donations through livestream platform
Credit Card Payments: Supported - Accepts Visa, Mastercard, American Express, and Discover with processing fees ranging from 2.9% + $0.30 per transaction
Apple Pay & Google Pay: Not specified - Digital wallet support unclear for livestream donations
Apple Pay & Google Pay: Supported - Offers both Apple Pay and Google Pay as payment options for donors on mobile devices
ACH / Bank Transfers: Not supported - Streamlabs Charity focuses on livestream donations, not traditional payment methods
ACH / Bank Transfers: Not supported - iDonate focuses on credit card processing and doesn't offer ACH/bank transfer options
Tap to Pay App: Not supported - Platform designed for online livestream donations, not in-person payments
Tap to Pay App: Not supported - iDonate is web-based and doesn't offer a mobile tap-to-pay application for in-person donations

Customer Support
4.1/5
3.9/5
Unlimited Support Unlimited Support: Streamlabs Charity limits support based on subscription plan level
Unlimited Support: iDonate limits support based on subscription tier with premium support for higher plans
Phone Phone Support / Office Hours: Streamlabs Charity offers phone support during business hours for premium users
Phone Support / Office Hours: iDonate offers phone support during standard business hours for qualifying accounts
Webinars Webinars: Streamlabs Charity provides occasional training webinars for platform features
Webinars: iDonate provides occasional training webinars and educational sessions for platform users
Help Center Help Center: Streamlabs Charity maintains a help center with articles and setup guides
Help Center: iDonate maintains a help center with articles, guides, and FAQs for self-service support
Email: Streamlabs Charity Email: Streamlabs Charity offers email support with response times varying by support tier
Email: iDonate offers email support during business hours with response times varying by support tier
Nonprofit-Focused Support Team: Support access depends on plan — phone help limited to premium users only Nonprofit-Focused Support Team: Support access depends on plan — phone help limited to premium users only
Nonprofit-Focused Support Team: Support tiered by subscription — premium help reserved for higher-paying accounts