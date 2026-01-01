StratusLive and Zoho CRM help you track donors and manage relationships, but both charge monthly fees that add up over time. Zeffy gives you donor management, donation forms, event ticketing, and email tools — all with zero fees so every dollar raised stays with your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Stratus Live VS Zoho CRM
💯
StratusLive costs $99/month plus card fees, Zoho CRM charges $20/user/month plus add-on costs. Zeffy charges zero fees, so every dollar goes to your mission.
🧰
StratusLive lacks auctions and raffles, Zoho CRM needs third-party tools for donations. Zeffy includes everything from donation forms to event ticketing in one platform.
🚀
StratusLive requires training and setup, Zoho CRM needs custom configurations. Zeffy works right away with templates designed for small nonprofit teams.
Zeffy costs nothing - you keep 100% of donations with zero monthly fees. StratusLive charges $99/month plus card fees, while Zoho CRM costs $20/user/month with expensive add-ons. Donors can leave voluntary contributions to support our platform.
Unlike StratusLive's outdated interface or Zoho's manual workarounds, Zeffy combines donor management with donation forms, payment processing, and email tools in one simple platform. No training needed, no hidden costs, just everything you need to grow.
Zeffy offers complete donor management with zero fees, while StratusLive charges $99/month plus card fees and Zoho CRM costs $20/user/month with add-ons. You keep 100% of donations and get built-in payment processing, donation forms, and email tools in one platform.
Unlike StratusLive's outdated interface or Zoho's manual workarounds, Zeffy automatically tracks donor giving history, sends thank-you emails, and creates donor reports. No training required, no extra fees, and donors can leave voluntary contributions to support our platform.
Yes, Zeffy includes donation forms, event ticketing, peer-to-peer fundraising, memberships, and online stores at zero cost. StratusLive and Zoho CRM lack these features or require expensive add-ons, making Zeffy your complete fundraising solution.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
