StratusLive and Virtuous offer powerful donor management tools, but both charge monthly fees that add up over time. Zeffy gives you donor tracking, automated acknowledgments, and fundraising tools with zero fees — so you can focus your budget on your mission, not software costs.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Stratus Live VS Virtuous
💰
StratusLive charges $99/month plus card fees, while Virtuous adds monthly fees on top of 2.9% transaction costs. Zeffy charges zero fees, so you keep every dollar donated.
🎟️
StratusLive and Virtuous require separate tools for auctions, raffles, and ticketing. Zeffy includes everything you need to run complete fundraising campaigns.
🤝
StratusLive and Virtuous limit support by plan tier and business hours. Zeffy provides unlimited support whenever you need help, not just when it's convenient.
Zeffy is completely free for donor management - no monthly fees, no transaction costs, no hidden charges. StratusLive costs $99/month plus card fees, while Virtuous charges monthly fees plus processing costs. With Zeffy, you keep 100% of donations.
Traditional systems like StratusLive and Virtuous charge monthly fees just to store donor data, then add transaction costs on top. Zeffy gives you donor tracking, fundraising tools, and payment processing all in one free platform that grows with your mission.
Zeffy offers 100% free donor management with no monthly fees or transaction costs. While StratusLive charges $99/month plus card fees and Virtuous adds monthly fees plus processing costs, Zeffy lets you keep every dollar donated. Your supporters can leave voluntary contributions to help us grow.
Zeffy provides complete donor profiles, giving history, and engagement tracking without the complexity or cost of traditional CRMs. Unlike StratusLive and Virtuous that focus solely on data management, Zeffy combines donor tracking with fundraising tools in one free platform.
Yes! While StratusLive and Virtuous require separate tools for events, auctions, and online stores, Zeffy includes ticketing, peer-to-peer campaigns, raffles, and merchandise sales. Everything connects to your donor database automatically, creating a complete picture of supporter engagement.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
