StratusLive offers nonprofit CRM tools while Veracross focuses on student information systems for schools. Zeffy gives you donor management, fundraising pages, and event ticketing built specifically for educational fundraising — all with zero fees so every dollar raised stays with your school.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Stratus Live VS Veracross
💸
Zeffy charges zero fees, so every dollar donated goes directly to your mission instead of platform costs and monthly subscriptions.
🧩
Zeffy includes donation forms, event ticketing, raffles, and peer-to-peer campaigns in one platform, while competitors force you to juggle multiple tools.
🤝
Zeffy provides unlimited support and training designed for solo fundraisers, not enterprise teams with dedicated IT departments.
StratusLive charges $99/month plus card fees on every donation. Zeffy is completely free with no monthly fees or transaction costs. Your donors can leave voluntary contributions to support our platform, but 100% of donations go directly to your cause.
Veracross is built for schools, not nonprofits. You'd need separate tools for donations, events, and peer-to-peer campaigns. Zeffy gives you everything in one platform designed specifically for nonprofits, with zero fees on all fundraising activities.
Unlike basic donor databases, Zeffy processes donations, sells event tickets, runs auctions and raffles, and manages peer-to-peer campaigns. You get complete fundraising tools, not just contact management, all without paying monthly fees or transaction costs.
StratusLive charges $99/month plus transaction fees on every donation. Zeffy gives you complete donor management with zero monthly fees or transaction costs. Track giving history, manage relationships, and process donations without budget constraints.
Veracross is built for schools, not nonprofits. You'll struggle with complex features designed for student data, not donor relationships. Zeffy's donor management is purpose-built for nonprofits with simple tools that work immediately.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Citation en bloc
Liste ordonnée
Liste non ordonnée
Texte en gras
Accentuation
Exposé des motifs
Indice
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Citation en bloc
Liste ordonnée
Liste non ordonnée
Texte en gras
Accentuation
Exposé des motifs
Indice