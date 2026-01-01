StratusLive and Tessitura offer powerful donor management systems, but they come with high costs and complex setups that can strain small nonprofit budgets. Zeffy provides donor management tools plus donation forms, event ticketing, and email campaigns — all with zero fees so you can focus your resources on your mission, not software expenses.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Stratus Live VS Tessitura
💯
StratusLive and Tessitura charge monthly fees plus transaction costs. Zeffy charges zero fees, so every dollar donated goes directly to your mission.
🧰
StratusLive and Tessitura focus on donor databases but lack auction, raffle, and peer-to-peer tools. Zeffy includes everything you need to fundraise.
⚡
StratusLive costs $99/month and Tessitura starts at $8,000/month with complex setup. Zeffy is free and ready to use in minutes.
Zeffy gives you everything you need without the hefty price tag. While StratusLive costs $99/month plus card fees and Tessitura starts at $8,000+/month, Zeffy is completely free. You get donor management, payment processing, and fundraising tools in one platform, so you can focus your budget on your mission instead of software costs.
Unlike complex systems that require IT support and training, Zeffy combines donor management with built-in payment processing at zero cost. While competitors charge transaction fees on every donation, Zeffy lets donors choose to leave a voluntary contribution, keeping more money in your organization's hands.
Yes. Zeffy includes donation forms, event ticketing, peer-to-peer campaigns, raffles, and online stores all in one free platform. Unlike StratusLive and Tessitura that require third-party integrations and additional costs, everything works together seamlessly without hidden fees or complex setup.
Zeffy tracks all your donor information, gift history, and communication in one place without charging monthly fees. While StratusLive costs $99/month and Tessitura starts at $8,000+/month, Zeffy gives you complete donor management for free. Donors can leave voluntary contributions to support the platform.
Yes. Zeffy provides donor profiles, gift tracking, automated receipts, and detailed reporting just like expensive systems. The difference is you don't pay thousands per month. Your donor data stays organized and accessible, helping you build stronger relationships without breaking your budget.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
