StratusLive and eTapestry help you track donors and manage relationships, but both charge monthly fees that add up over time. Zeffy gives you donor management, online donation forms, event ticketing, and email tools — all with zero fees so you keep 100% of every donation for your mission.
Stratus Live VS E Tapestry
StratusLive charges $99/month and eTapestry starts at $59/month plus $600 annually. Zeffy charges zero fees, so your entire budget goes to your mission.
StratusLive and eTapestry focus only on donor management. Zeffy includes donations, raffles, auctions, ticketing, and online stores without extra software.
StratusLive and eTapestry offer limited support by plan tier. Zeffy provides unlimited support to every organization, no matter your donation volume.
Zeffy gives you complete donor management without the monthly fees that drain your budget. While StratusLive costs $99/month plus card fees and eTapestry charges $59+ monthly plus transaction fees, Zeffy offers donor tracking, automated receipts, and detailed reporting at zero cost to your organization.
Unlike StratusLive and eTapestry that charge 2.9% + 30¢ per donation on top of monthly fees, Zeffy processes all payments for free. Your donors have the option to leave a voluntary contribution, but 100% of their intended donation reaches your cause without any fees deducted.
Yes. While StratusLive and eTapestry focus only on donor data and require separate tools for fundraising, Zeffy combines donor management with donation forms, event ticketing, peer-to-peer campaigns, and online stores. You get everything in one platform without paying multiple vendors.
StratusLive charges $99/month plus card fees, while eTapestry costs $59+ monthly plus transaction fees and $600 annually. Zeffy gives you donor tracking, automated receipts, and detailed reporting without any monthly fees or transaction costs.
Unlike StratusLive and eTapestry that only manage donor data, Zeffy combines donor management with fundraising tools. You get donation forms, event ticketing, and peer-to-peer campaigns in one platform, eliminating the need for multiple expensive tools.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
