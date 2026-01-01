Squarespace and Square Online help you build websites and accept donations, but they charge transaction fees that reduce what reaches your mission. Zeffy gives you donation forms, event ticketing, and donor management with zero fees — so you keep 100% of every donation while building a professional online presence.
Squarespace VS Square Online
Squarespace and Square Online take 3%+ of every donation and ticket sale. Zeffy charges zero fees, so your raffle, auction, or event actually raises money for your mission.
Squarespace and Square Online are eCommerce platforms that require workarounds for nonprofit needs. Zeffy offers purpose-built tools for donations, events, and donor stewardship.
Squarespace and Square Online offer limited support for small teams. Zeffy provides unlimited email support, live training sessions, and nonprofit-specific guidance.
Zeffy is built specifically for nonprofits with zero fees on donations, peer-to-peer campaigns, and event ticketing. Unlike Squarespace and Square Online, you keep 100% of what you raise without monthly costs or transaction fees eating into your mission funds.
Zeffy charges zero fees while Squarespace takes 3.0% + 30¢ per transaction plus monthly fees. Square Online also charges transaction fees and monthly costs. With Zeffy, donors can leave voluntary contributions to support our platform.
No, both platforms lack peer-to-peer fundraising, auction tools, and donor management features that nonprofits need. Zeffy offers these capabilities built-in, plus raffle management and comprehensive donor CRM tools designed for your mission.
They don't. Squarespace offers basic contact forms while Square Online lacks donor CRM entirely. Zeffy provides complete donor profiles, giving history, and communication tools built for nonprofits.
eCommerce platforms charge monthly fees plus transaction costs on every donation, auction bid, and ticket sale. They also lack fundraising tools like peer-to-peer campaigns and raffle management that nonprofits need.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
