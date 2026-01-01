Squarespace and Shift4Shop help you build online stores, but transaction fees can quickly eat into your fundraising revenue. Zeffy gives you everything you need to sell merchandise, accept donations, and manage supporters — all with zero fees so every dollar from your store stays with your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Squarespace VS Shift 4 Shop
Squarespace and Shift4Shop charge monthly fees plus transaction costs on every donation. Zeffy charges zero fees, so your raffle tickets and auction bids actually raise money for your mission.
Squarespace and Shift4Shop are ecommerce platforms that require workarounds for fundraising. Zeffy offers built-in auction tools, raffle management, and donor stewardship features designed for nonprofits.
Squarespace and Shift4Shop limit support by plan tier and business hours. Zeffy provides unlimited email support and live help center access to every nonprofit, regardless of donation volume.
Zeffy is built specifically for nonprofits, not retail businesses. While eCommerce platforms charge monthly fees plus transaction costs, Zeffy is completely free with no hidden charges. You get donor management, tax receipts, and fundraising tools designed for your mission.
Squarespace and Shift4Shop charge monthly subscription fees plus transaction fees on every donation. Zeffy charges nothing - no monthly fees, no transaction costs, no setup charges. Donors can leave a voluntary contribution to support our platform.
No. Squarespace and Shift4Shop lack donor management, automated tax receipts, and peer-to-peer fundraising. They're built for selling products, not building donor relationships. Zeffy includes all these nonprofit essentials at no cost.
They don't. Squarespace and Shift4Shop treat donors like customers buying products. You get no donor management, no automated thank-you emails, and no tax receipt generation. Zeffy gives you real donor relationships with CRM tools built for nonprofits.
You pay double. These platforms charge monthly subscription fees plus transaction fees on every donation. A $1,000 fundraising month could cost you $50+ in fees. With Zeffy, that same $1,000 stays with your mission completely free.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
