Springly and Wix both help nonprofits build websites and sell merchandise online, but they charge platform fees and transaction costs that reduce your fundraising impact. Zeffy gives you donation forms, event ticketing, online stores, and website tools with zero fees — so every dollar from donations and merchandise sales stays with your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Springly VS Wix
🎟️
Springly and Wix charge fees on every ticket sold. Zeffy charges zero fees, so your 50/50 draw or basket raffle actually raises money for your mission instead of paying platform costs.
🛠️
Springly and Wix require third-party apps and workarounds for basic nonprofit needs like auctions and peer-to-peer campaigns. Zeffy gives you purpose-built fundraising tools that work together.
🤝
Springly limits support by plan tier, while Wix only offers phone support to premium users. Zeffy provides unlimited email support and live help to every nonprofit, regardless of donation volume.
Unlike eCommerce platforms built for retail businesses, Zeffy is designed specifically for nonprofits with zero platform fees. You keep 100% of donations while getting nonprofit-focused tools like donor management, tax receipts, and peer-to-peer fundraising that eCommerce platforms lack.
Zeffy is completely free with no monthly fees or transaction costs. Springly starts at $45/month plus processing fees, while Wix charges monthly subscription fees plus card processing costs. For small nonprofits, this means keeping hundreds more dollars for your mission instead of platform fees.
No. While eCommerce platforms excel at selling products, they lack essential nonprofit features like automated tax receipts, donor relationship management, and fundraising campaign tools. Zeffy provides these purpose-built features at zero cost, saving you from expensive third-party integrations.
eCommerce platforms struggle with nonprofit essentials. Springly offers basic donor tracking but limited reporting, while Wix requires third-party apps for donation buttons and lacks automated tax receipts entirely. Zeffy automatically generates compliant tax receipts and includes robust donor management at zero cost.
The difference is dramatic. Springly charges $45+ monthly plus processing fees, while Wix adds subscription costs on top of card fees. A nonprofit raising $10,000 annually could pay $800+ in platform fees alone. With Zeffy, that same organization keeps every dollar for their mission.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
