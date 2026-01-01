Springly and Squarespace both help nonprofits build websites and accept donations, but they charge fees that reduce your fundraising impact. Zeffy gives you professional website tools, donation forms, event ticketing, and donor management with zero fees — so every dollar raised stays with your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Springly VS Squarespace
💯
Springly and Squarespace charge transaction fees on every donation and ticket sale. Zeffy charges zero fees, so your auction or raffle actually raises money for your mission.
🧰
Springly and Squarespace require third-party apps for auctions and raffles. Zeffy includes everything nonprofits need in one platform built for donor stewardship.
💬
Springly and Squarespace offer limited business-hours support. Zeffy provides unlimited email support and live chat to help your fundraising succeed.
Zeffy is built specifically for nonprofits, not general eCommerce. You get zero platform fees on donations, events, and merchandise sales, plus tools designed for your mission - not just selling products.
While Springly charges $45+ monthly plus transaction fees and Squarespace adds platform fees on top of payment costs, Zeffy charges zero platform fees. Donors can leave voluntary contributions to support our platform.
Most eCommerce platforms lack nonprofit essentials like peer-to-peer campaigns, auction tools, and donor relationship management. Zeffy includes these features natively, designed for how nonprofits actually operate.
Zeffy offers unlimited support via email, live chat, and phone during business hours at no extra cost. Springly limits support by plan tier, while Squarespace only offers email support with no phone access.
eCommerce platforms like Springly and Squarespace charge monthly fees plus transaction costs and lack nonprofit essentials like auction tools, peer-to-peer campaigns, and donor management. Zeffy provides these features with zero platform fees.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
