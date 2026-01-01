Springly VS Square Online

Square Online
Ecommerce & Online Stores Features
Product Catalog Management Shopping Cart Functionality Inventory Management
Information not available Product Variants (Size, Color) Discount Codes & Promotions
DOrder Management Payment Processing src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/688244e8c87679558de97ca0_check.svg"alt=""><p class="table_text"></p></div></div></div></div></div></div>
Pricing
$45/month
Free tier, paid plans start at $45/month
N/A
No pricing information available
Processing fees
0% + $0
No processing fees for Liberty plan; paid plans charge 2.9% + $0.30 per transaction through Stripe or PayPal.
2.6% + 15¢
Fees vary by payment method and plan for in-person, online, API, ACH, manual entry, Afterpay, and cash or check payments.
Platform fees
N/A
No separate platform fees; processing fees are included in the transaction fees for paid plans
$0
No platform fees; Square Online is included with all Square plans
Monthly fees
$0/month
No monthly fees for Liberty plan; paid plans start at $45/month and vary by number of contacts and plan.
$0/mo
No monthly fees for Square Free plan; paid plans start at $49/month per location.
Value for money
4.5
4.5
Features
4.5/5
Strong ecommerce basics, but requires manual setup for fundraising features and donor management.
4.5/5
Solid online store, but lacks nonprofit essentials like memberships, donor tracking, and email tools.
Donations
Basic donation forms available but limited customization and donor management compared to dedicated fundraising platforms
Square Online lacks dedicated donation tools. You'd need to set up products as "donations"and manually handle donor receipts and thank-yous.
Ticketing
Limited event ticketing - basic ticket sales possible but lacks advanced event management and check-in features
Square Online can handle basic event ticket sales through product listings, but lacks event-specific features like seating charts or check-in tools.
Peer-to-Peer Fundraising
No peer-to-peer fundraising capabilities - lacks tools for supporters to create their own fundraising pages
Square Online doesn't support peer-to-peer fundraising. You'd need separate tools and complex workarounds to enable supporter-led campaigns.
Auctions
No auction features - Springly focuses on basic online stores without specialized fundraising auction tools
Square Online doesn't support auction functionality. You'd need separate auction software and manual processes to manage bidding.
Raffles
No raffle or lottery features - platform doesn't include tools for running fundraising raffles or drawings
Square Online lacks raffle-specific features. You'd need to manually manage ticket sales, winner selection, and legal compliance.
Online store
Core strength - offers product catalog, inventory management, and basic ecommerce features for selling merchandise
Square Online provides solid ecommerce features with inventory management, but charges 2.9% + 30¢ per transaction plus monthly fees.
Memberships
Springly offers basic membership management with recurring billing, but lacks advanced member engagement tools and automated renewal reminders that nonprofits need.
Square Online doesn't offer built-in membership management tools. You'd need third-party apps or manual tracking to manage recurring memberships and member communications.
Donor Management/CRM
Basic donor tracking and contact management, but lacks nonprofit-specific features like donation history analysis, donor segmentation, and volunteer management.
Square Online focuses on customers, not donors. No donor tracking, giving history, or relationship management features that nonprofits need to build lasting supporter relationships.
Emails & Newsletter
Limited email capabilities focused on basic newsletters. Missing advanced donor communication features like automated thank-you sequences and targeted campaigns.
Square Online lacks email marketing features. You'd need to integrate with external email platforms like Mailchimp, creating extra steps and potential data sync issues.
Payment Processing
Processes payments with standard transaction fees (2.9% + 30¢), but doesn't offer fee coverage options, meaning nonprofits lose money on every donation.
Processes payments with standard transaction fees (2.9% + 30¢), but doesn't offer fee coverage options, meaning nonprofits lose money on every donation.
Payment methods
Basic payment collection through integrations only
Credit cards and mobile wallets, but no bank transfers
Credit Card Payments
Limited support - Basic payment collection through integrations only
Yes - Accepts Visa, Mastercard, American Express, and Discover with 2.9% + 30¢ per transaction
Apple Pay & Google Pay
Not supported - No mobile wallet payment options available
Yes - Supports both Apple Pay and Google Pay for faster checkout on mobile devices
ACH / Bank Transfers
Not supported - Springly focuses on nonprofit management, not payment processing
Not supported - Square Online focuses on credit card processing, not bank transfers
Tap to Pay App
Not supported - No in-person payment processing capabilities
Yes - Square's mobile app enables tap-to-pay for in-person transactions using smartphones
Customer Support
4.5/5
4.5/5
Unlimited Support
Springly limits support based on your plan tier and hours
Square Online does not offer unlimited support - support access depends on your subscription tier
Phone Support / Office Hours
Springly offers phone support during business hours for higher-tier plans
Square Online provides phone support during business hours for paid plan subscribers only
Webinars
Springly provides occasional training webinars for nonprofit users
Square Online offers occasional webinars and training sessions focused on ecommerce best practices
Help Center
Springly maintains a knowledge base with articles and guides
Square Online maintains a help center with articles, guides, and tutorials for store setup and management
Email
Springly offers email support through their help desk system
Square Online provides email support for all users with response times varying by plan level
Nonprofit-Focused Support Team
Email and phone support limited by plan tier with nonprofit-focused training webinars
Support access depends on plan — built for ecommerce, not nonprofit needs