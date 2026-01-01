Springly and Shift4Shop both help nonprofits sell products online, but they charge processing fees and monthly costs that reduce your fundraising impact. Zeffy gives you everything you need to sell merchandise, accept donations, and manage supporters — all with zero fees so every dollar stays with your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Springly VS Shift 4 Shop
Springly and Shift4Shop charge transaction fees on every donation and ticket sale. Zeffy charges zero fees, so your raffle, auction, or donation campaign keeps every dollar for your mission.
Springly and Shift4Shop are eCommerce platforms designed for selling products. Zeffy offers purpose-built tools for donor stewardship, recurring giving, and fundraising campaigns that actually engage supporters.
Springly and Shift4Shop offer limited business-hours support for technical issues. Zeffy provides unlimited nonprofit-focused support with real people who understand your fundraising challenges.
Zeffy charges zero platform fees. Springly starts at $45/month plus transaction costs, while Shift4Shop adds monthly fees and card processing fees to every sale. With Zeffy, donors can leave a voluntary contribution, but 100% of your fundraising goes to your cause.
Online store platforms treat your supporters like customers, not donors. They lack auction tools, peer-to-peer campaigns, and donor relationship features nonprofits need. Zeffy provides purpose-built fundraising tools without the monthly fees that eat into your budget.
Zeffy is built specifically for nonprofits, not general eCommerce. You get zero platform fees on donations, peer-to-peer campaigns, and event ticketing. Unlike Springly's $45/month fees or Shift4Shop's transaction costs, 100% of your donations reach your mission.
No. Springly and Shift4Shop lack auction tools and peer-to-peer fundraising features that nonprofits need. Zeffy offers complete auction management, peer-to-peer campaigns, and raffle tools designed for nonprofit fundraising, not just selling products.
Zeffy provides nonprofit-focused donor management with giving history, relationship tracking, and automated thank-you messages. eCommerce platforms treat supporters like customers, missing the relationship-building tools nonprofits need for long-term donor engagement.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
