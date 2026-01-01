Springly offers nonprofit management tools while BigCommerce provides eCommerce capabilities, but both charge fees that reduce your fundraising impact. Zeffy gives you donation forms, event ticketing, online store features, and donor management with zero fees so every dollar raised stays with your mission.
Springly VS Big Commerce
💰
Springly and BigCommerce charge transaction fees on every donation and ticket sale. Zeffy charges zero fees, so your raffle, auction, or online store actually raises money for your mission.
🧰
Springly and BigCommerce require third-party apps and workarounds for auctions, raffles, and donor management. Zeffy builds everything nonprofits need into one platform.
🤝
Springly limits support by plan tier, and BigCommerce restricts phone support to higher-paid accounts. Zeffy offers unlimited email and phone support to every nonprofit.
ECommerce platforms charge monthly fees plus transaction costs that eat into your donations. Springly starts at $45/month, BigCommerce charges monthly fees plus card processing. Zeffy is completely free - you keep 100% of donations.
ECommerce platforms lack essential nonprofit tools like donor management, peer-to-peer campaigns, and auction features. They're built for selling products, not building relationships with supporters or running fundraising events.
Unlike eCommerce platforms that charge monthly fees plus transaction costs, Zeffy is completely free for nonprofits. You keep 100% of donations while getting purpose-built tools like donor management, peer-to-peer campaigns, and auction features that eCommerce platforms lack.
Springly starts at $45/month plus transaction fees, while BigCommerce charges monthly fees plus card processing costs. Zeffy costs nothing - donors simply have the option to leave a voluntary contribution to support our platform.
ECommerce platforms lack essential nonprofit tools like integrated donor management, peer-to-peer fundraising, auction capabilities, and automated thank-you workflows. Zeffy includes all these features specifically designed for nonprofit success.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
