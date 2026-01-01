SpotFund and YouCaring (now part of GoFundMe) help you create fundraising campaigns, but they take fees from every donation. Zeffy gives you crowdfunding tools plus donor management, event ticketing, and recurring donations — all with zero fees so every dollar raised goes directly to your cause.
SpotFund VS YouCaring
SpotFund and YouCaring take 2.9% + 30¢ from every ticket sold. Zeffy charges zero fees, so your 50/50 draw or basket raffle raises money for your mission.
SpotFund and YouCaring focus on basic crowdfunding. Zeffy gives you raffles, auctions, events, and donor management in one place.
SpotFund and YouCaring offer limited email support with delays. Zeffy provides unlimited phone and chat support whenever you need help.
Zeffy is built specifically for nonprofits, not general crowdfunding. You get comprehensive fundraising tools like recurring donations, donor management, and event ticketing - all with zero fees. SpotFund charges 2.9% + $0.30 per transaction and lacks essential nonprofit features.
YouCaring was acquired by GoFundMe and no longer operates independently. Unlike crowdfunding platforms, Zeffy offers dedicated nonprofit tools including donor CRM, membership management, and event ticketing - all without transaction fees eating into your donations.
Crowdfunding platforms charge fees and focus on one-time campaigns. Zeffy provides ongoing fundraising tools designed for nonprofits - recurring donations, comprehensive donor management, and multiple fundraising methods - all completely free with optional donor contributions.
SpotFund charges 2.9% + $0.30 per transaction, which means $29 in fees on every $1,000 raised. Zeffy is completely free - donors have the option to leave a voluntary contribution, but 100% of donations go to your cause.
Crowdfunding platforms focus on one-time campaigns. Zeffy provides ongoing fundraising tools nonprofits actually need - recurring donations, donor management, event ticketing, and membership programs - all designed for sustainable growth.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
