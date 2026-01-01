SpotFund and WhyDonate help you create crowdfunding campaigns, but they charge fees that reduce what reaches your mission. Zeffy gives you crowdfunding tools plus donor management, email follow-ups, and event ticketing — all with zero fees so you keep 100% of every donation.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
SpotFund VS Whydonate
💯
SpotFund takes 2.9% + $0.30 per transaction and Whydonate charges card fees on every gift. Zeffy charges zero fees, so more money goes to your mission.
🧰
SpotFund and Whydonate focus on basic crowdfunding without auctions, raffles, or ticketing. Zeffy provides all fundraising tools in one platform.
🤝
SpotFund offers limited support with delays and Whydonate provides phone support only for premium users. Zeffy includes unlimited support for everyone.
Unlike crowdfunding platforms that charge 2.9% + fees on every donation, Zeffy is 100% free for nonprofits. You keep every dollar donated while getting tools built specifically for ongoing nonprofit needs, not just one-time campaigns.
Crowdfunding platforms focus on individual campaigns with limited donor management. Zeffy provides complete nonprofit tools including donor CRM, event ticketing, membership management, and online stores - all without platform fees eating into your funds.
While platforms like SpotFund and Whydonate take percentage cuts from every gift, Zeffy operates on voluntary donor contributions. Your supporters can choose to help cover costs, but 100% of their intended donation always reaches your cause.
Crowdfunding platforms work for single campaigns but fall short for daily nonprofit needs. Zeffy provides complete operations tools including donor CRM, event ticketing, membership management, and online stores - all fee-free.
While SpotFund and Whydonate charge 2.9% fees on every donation, Zeffy is 100% free. You get comprehensive nonprofit tools without losing money to platform fees, keeping every dollar for your mission.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
