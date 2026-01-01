SplashThat and Swell Fundraising help you manage events, but they charge fees that reduce your fundraising impact. Zeffy gives you event ticketing, donation forms, and donor management — all with zero fees so every dollar raised stays with your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Splash That VS Swell Fundraising
💰
SplashThat charges $21.5k annually plus card fees, while Swell takes 5% of every ticket sold. Zeffy charges zero fees, so your gala or walk-a-thon actually raises money for your mission.
🎯
SplashThat only handles event registration, and Swell limits you to event-based fundraising. Zeffy includes donations, raffles, auctions, and peer-to-peer campaigns in one platform.
📞
SplashThat restricts phone support to premium plans, and Swell varies response times by plan level. Zeffy provides unlimited support to every nonprofit, regardless of size or budget.
Zeffy offers 100% free event management with no platform fees, while SplashThat costs $21.5k annually plus processing fees. You keep every dollar raised for your cause instead of paying thousands in platform costs.
Unlike Swell's 5% platform fee plus card fees, Zeffy charges zero platform fees. Donors can leave voluntary contributions to support our platform, but 100% of your event revenue goes directly to your nonprofit.
Yes! While SplashThat and Swell focus mainly on events, Zeffy offers complete fundraising tools including donations, memberships, online stores, peer-to-peer campaigns, and donor management - all at zero cost.
Most event platforms like SplashThat and Swell charge hefty fees that eat into your fundraising. Zeffy gives you complete event management plus donations, memberships, and stores - all free. You get everything in one place without losing money to platform costs.
While SplashThat limits support by plan tier and Swell varies response times, Zeffy provides unlimited support to all users. You get live chat, phone calls, and training - no matter your organization size or budget.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
