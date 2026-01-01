Spacehive focuses on community projects and YouCaring was acquired by GoFundMe, but both charge fees that reduce your fundraising impact. Zeffy gives you crowdfunding tools, donation forms, and donor management with zero fees — so every dollar raised goes directly to your cause.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Spacehive VS YouCaring
💸
Spacehive takes 7.5% plus card fees, and YouCaring charged 2.9% + 30¢ per gift. Zeffy charges zero fees, so every dollar raised goes directly to your mission.
🧰
Spacehive only handles crowdfunding, and YouCaring lacked nonprofit tools. Zeffy gives you donations, events, raffles, memberships, and donor management in one platform.
☎️
Spacehive offers UK business hours only, and YouCaring had limited support. Zeffy provides unlimited email support, live chat, and phone calls whenever you need help.
Zeffy is built specifically for nonprofits, not general crowdfunding. You get zero fees on all donations, plus essential tools like donor management, recurring giving, and event ticketing. Crowdfunding platforms charge 5-7.5% fees and lack nonprofit-specific features you need daily.
Zeffy charges zero fees on donations, while crowdfunding platforms take 2.9-7.5% plus processing fees from every gift. That means more money stays with your mission. Donors can leave a voluntary contribution to support Zeffy, but it's completely optional.
Yes. Unlike single-purpose crowdfunding platforms, Zeffy provides everything nonprofits need: donation forms, event ticketing, membership management, peer-to-peer fundraising, online stores, and donor CRM. You get one platform instead of juggling multiple tools.
Zeffy provides unlimited support via live chat, email, and phone during business hours, plus extensive resources and training. Crowdfunding platforms offer limited support with delays and restricted hours, leaving you stuck when campaigns need immediate help.
Crowdfunding platforms are built for one-time campaigns, not daily nonprofit work. Zeffy gives you zero-fee donations, donor management, recurring giving, event tools, and membership tracking in one place. You avoid juggling multiple platforms and paying fees on every gift.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
