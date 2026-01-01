Spacehive and SpotFund help you crowdfund community projects, but they charge fees that reduce what reaches your cause. Zeffy gives you crowdfunding tools plus donation forms, event ticketing, and donor management — all with zero fees so every dollar stays with your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Spacehive VS SpotFund
💸
Spacehive charges 7.5% plus card fees, SpotFund takes card fees on every gift. Zeffy charges zero fees so every dollar goes to your mission.
🤝
Crowdfunding platforms focus on single campaigns. Zeffy helps you nurture donors with email tools and CRM features for long-term stewardship.
🧰
Spacehive and SpotFund lack auctions, raffles, and ticketing. Zeffy gives you donations, events, online store, and peer-to-peer in one platform.
Zeffy is built specifically for nonprofits with 100% free fundraising tools, while crowdfunding platforms charge 5-7.5% fees plus processing costs. You keep every dollar donated and get comprehensive nonprofit features like donor management, event ticketing, and membership tools in one platform.
Zeffy charges zero fees on donations, while Spacehive takes 7.5% plus card fees and SpotFund charges processing fees on every gift. With Zeffy, donors have the option to leave a voluntary contribution, but 100% of their intended donation reaches your cause.
Crowdfunding platforms focus on one-time campaigns without donor management or recurring giving tools. Zeffy provides complete nonprofit operations including membership management, event ticketing, online stores, and donor CRM to build lasting supporter relationships.
Crowdfunding platforms focus on single campaigns without ongoing support tools. Zeffy provides complete nonprofit operations including donor CRM, recurring giving, membership management, and event ticketing to build lasting relationships with supporters year-round.
Zeffy charges zero fees and keeps 100% of donations with your nonprofit, while Spacehive takes 7.5% plus card fees and SpotFund charges processing fees. Plus, you get comprehensive nonprofit tools instead of basic crowdfunding features.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
