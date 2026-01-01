Snap! Raise takes 20% of every dollar raised. ToucanTech charges $8,000 annually plus processing fees. Both cost thousands — Zeffy costs nothing.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Snap! Raise VS ToucanTech
Snap! Raise keeps 20% of every dollar raised. ToucanTech requires $8,000+ annual contracts plus card fees. Zeffy charges zero platform fees, zero processing fees, zero monthly costs — so 100% of what your community gives reaches your mission.
Snap! Raise is built for school campaigns. ToucanTech is designed for alumni networks. Zeffy gives you donation forms, event ticketing, donor management, email tools, and payment processing that work for any nonprofit — without the enterprise price tag or school-only workflows.
Snap! Raise requires onboarding calls and campaign setup. ToucanTech needs annual contracts and tiered access. Zeffy lets you create your first donation form, send emails, and start fundraising today — no sales calls, no waiting, no barriers.
Yes. Zeffy charges zero platform fees, zero processing fees, and zero monthly fees. Unlike Snap! Raise's 20% cut or ToucanTech's $8,000+ annual fees, you keep 100% of every donation. Donors have the option to leave a voluntary contribution to support our platform, but it's completely optional.
Absolutely. While Snap! Raise focuses only on school campaigns and ToucanTech requires expensive plans for basic features, Zeffy gives you donation forms, event ticketing, auctions, raffles, donor management, and email tools — all free, all year-round.
You can start today. Create your first donation form in minutes without contracts, onboarding calls, or $8,000 upfront costs. Just sign up, customize your form, and share it with your community — no waiting, no barriers.
Zeffy accepts all major credit cards, ACH bank transfers, Apple Pay, Google Pay, and offers tap-to-pay for in-person donations — all with zero fees. Both Snap! Raise and ToucanTech only accept credit cards with limited payment options.
Yes, and often better. Zeffy provides free live chat, email, and phone support to all users. ToucanTech gates support by pricing tier, while Snap! Raise focuses on school-specific workflows that don't fit most nonprofits.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
