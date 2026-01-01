Snap! Raise takes $2,000 from every $10,000 raised. Pledge takes $500. Both charge fees — Zeffy takes $0 and gives you the same tools free.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Snap! Raise VS Pledge
0️⃣
Snap! Raise takes 20% of every campaign. Pledge charges 2.9% + $0.30 on gifts over $1,000, plus $5 monthly disbursement fees. Zeffy charges zero fees on donations of any size, so your community's full support reaches your mission.
🎁
Snap! Raise is built for school campaigns, not year-round fundraising. Pledge requires paid plans for full features like custom branding and peer-to-peer tools. Zeffy includes donations, events, memberships, raffles, auctions, and donor management in one platform — completely free.
🛡️
Snap! Raise's 20% cut is mandatory. Pledge relies on donor tips to cover fees, and if tips don't work, you pay. Zeffy covers all processing costs through voluntary donor contributions, so your nonprofit never pays a cent — even if a donor opts out.
Yes. Zeffy charges zero platform fees, zero processing fees, and zero monthly fees on all fundraising activities. Donors have the option to leave a voluntary contribution to support our platform, but it's completely optional.
Absolutely. Zeffy includes donation forms, event ticketing, membership management, raffles, auctions, and donor CRM in one platform. You don't need to pay for or learn multiple tools throughout the year.
Our support team responds within 2-6 business hours and includes nonprofit fundraising experts who understand your day-to-day challenges and speak your language, not corporate jargon.
Yes. Zeffy's Tap to Pay app lets anyone on your team collect donations directly from their phone. No card readers, no setup fees, no transaction costs.
Zeffy makes switching easy. Export your donor data and import it into our system. Our support team walks you through the process so nothing gets lost.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Citation en bloc
Liste ordonnée
Liste non ordonnée
Texte en gras
Accentuation
Exposé des motifs
Indice
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Citation en bloc
Liste ordonnée
Liste non ordonnée
Texte en gras
Accentuation
Exposé des motifs
Indice